Авербух назвал Костомарова личностью года

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух ответил на вопрос «СЭ» о спортсмене 2023 года.

— Кто спортсмен года?

— Вопрос сложный. Абсолютно точно для меня характер года и личность это безусловно Роман Костомаров. Даже обсуждаться это не может. Ну а за спортом я сейчас не так слежу, чтобы назвать лучшего, — сказал Авербух.

В начале 2023 года фигуриста госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.