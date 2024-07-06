Трусова не стала комментировать свое возможное участие в контрольных прокатах

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в контрольных прокатах.

«Я эту новость не комментирую. Пока ничего сказать не могу», — сказала фигуристка.

4 июля стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

В последний раз фигуристка выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.