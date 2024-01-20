Туктамышева примет участие в командном турнире чемпионата России по прыжкам

Появился состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2023/24.

В нем примет участие 27-летняя Елизавета Туктамышева, которая в октябре 2023 года объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Командный турнир пройдет в воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в 14.00 мск.

Мужчины: Алиев Дмитрий, Дикиджи Владислав, Гуменник Петр, Лазарев Лев, Попов Иван, Семененко Евгений, Федотов Арсений.

Женщины: Базылюк Маргарита, Гордеева Мария, Костылева Елена, Кольцова Екатерина, Муравьева Софья, Петросян Аделия и Туктамышева Елизавета.

Пары: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Осокина Елизавета — Грицаенко Артем, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей.