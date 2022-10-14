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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Туктамышева в Питере / Первый Всероссийский турнир сезона/ Успех команды Мишина. Фигурный Live — в 21:00

Обложка эфира на YouTube-канале «Кваксель».
Фото Соцсети

В пятницу, 14 октября, на YouTube-канале «Спорт-экспресса» «Кваксель» пройдет прямой эфир. Начало — 21:00, ведущая — Анастасия Рацкевич. Вместе с нашим постоянным экспертом — фигуристкой и тренером Бетиной Поповой мы обсудим последние новости из мира российского и мирового фигурного катания.

Мы поговорим про:

— Выступления российских фигуристов в Питере

— Старт сезона Елизаветы Туктамышевой

— Четверные прыжки: теперь прыгают и 11-летние

— Депрессия в спорте: как с этим сталкиваются спортсмены

Присоединяйтесь!

Фигурное катание
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