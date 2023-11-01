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Фигурное катание

Сегодня, 17:03

Тутберидзе — о реакции Трусовой на серебро: «В раздевалке она в меня пуляла свои коньки»

Тутберидзе рассказала, что Трусова после серебра Олимпиады кидала в нее коньками
Дарья Алексеева
Корреспондент
Фигуристка Александра Трусова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что думает о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Она подчеркнула, что не согласна со стоимостью четвертных.

— Теперь вторая история. Трусова.

— У нее была идея-фикс. Что если она соберет свою произвольную программу, то она сто процентов победила.

— Даже после такой короткой?

— Да. Она считала, что она должна привезти +20 баллов. Где-то может спортсмен не отдает отчет, что где-то слетел уровень. Плюс пониженные стоимости четверных. Я не согласна со стоимостью четверных. Вообще. Четверной лутц должен стоить намного больше. У Саши на «Гран-при» было второе место. У нее четверной лутц с падением стоил 0.19. Серьезно? Это что такое? Я проеду красивой троечкой, пропустив вообще прыжок, отдохнув, заработаю больше, чем если сделаю четверной лутц. Вы с ума сошли? Да, падение. Но это четверной Лутц! Как такое возможно? Они придумали такое. Они должны это пересмотреть. Смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит. Я пыталась объяснить, что это не может стоить 0.19.

— Какая реакция Саши на серебро?

— Она считала, что не важно, какая короткая, она олимпийская чемпионка. Это Сашка. Она меня пихала, толкала. В раздевалке она пуляла в меня свои коньки. И я уворачивалась. Вот такая Сашка.

На Играх Трусова заняла второе место в одиночном катании. Она поставила рекорд, прыгнув пять четвертных в произвольной программе.

Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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