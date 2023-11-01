Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что думает о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Она подчеркнула, что не согласна со стоимостью четвертных.

— Теперь вторая история. Трусова.

— У нее была идея-фикс. Что если она соберет свою произвольную программу, то она сто процентов победила.

— Даже после такой короткой?

— Да. Она считала, что она должна привезти +20 баллов. Где-то может спортсмен не отдает отчет, что где-то слетел уровень. Плюс пониженные стоимости четверных. Я не согласна со стоимостью четверных. Вообще. Четверной лутц должен стоить намного больше. У Саши на «Гран-при» было второе место. У нее четверной лутц с падением стоил 0.19. Серьезно? Это что такое? Я проеду красивой троечкой, пропустив вообще прыжок, отдохнув, заработаю больше, чем если сделаю четверной лутц. Вы с ума сошли? Да, падение. Но это четверной Лутц! Как такое возможно? Они придумали такое. Они должны это пересмотреть. Смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит. Я пыталась объяснить, что это не может стоить 0.19.

— Какая реакция Саши на серебро?

— Она считала, что не важно, какая короткая, она олимпийская чемпионка. Это Сашка. Она меня пихала, толкала. В раздевалке она пуляла в меня свои коньки. И я уворачивалась. Вот такая Сашка.

На Играх Трусова заняла второе место в одиночном катании. Она поставила рекорд, прыгнув пять четвертных в произвольной программе.