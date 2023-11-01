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Сегодня, 17:05

Тутберидзе заявила о вмешательстве Тарасовой в подготовку Медведевой к Олимпиаде-2018

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева.
Фото Ксения Нуртдинова
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Тренер Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова сильно повлияла на фигуристку Евгению Медведеву во время подготовки к Олимпийским играм-2018. В Пхенчхане спортсменка заняла второе место, уступив другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой.

— Две ваши последние Олимпиады — вы привели людей к наградам, но все равно было два конфликта: Женя Медведева и мы прекрасно видели, что было с Сашей Трусовой.

— Вообще не получилось радоваться, не потому что я там за Аню не рада. Я ее поздравила, хотя меня обвиняли там, что я этого не делала. Просто события, которые были перед этим, все омрачили.

Давайте с Женей Медведевой. Начинается сезон, происходят метаморфозы с Женей, с мамой, и ты чувствуешь, как они отдаляются. Кто-то начинает влиять на поведение спортсмена.

— Это уже олимпийский сезон, когда она была двукратной чемпионкой мира.

— Татьяна Анатольевна (Тарасова) почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей, а не мне... Ну, набери мне, приезжай сюда, посоветуй. Нет, оттуда со спины начинаются советы, начинается влияние и действие на спортсмена. Женя подошла к Олимпиаде не столь искренней с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, здесь оно так и было. Не то, чтобы она была чужая, она была немножко уже не с нами.

— Когда вы внутренне почувствовали, что спортсмен отдаляется, вы переключаетесь на другого спортсмена?

— Его отдаляют, забирают. Нет. Ты просто пытаешься работать с тем, что у тебя есть. То спортсменка не хочет взвешиваться, то у нее плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это еще надо постараться. Это делается намеренно? У нас осталось две-три недели к следующему этапу Гран-при, а тут сплошные недокруты, и начинается истерия с тренировок. Ты пытаешься делать то полезное, что ты можешь сделать сегодня. Допустим, у тебя прокат произвольной, а спортсмен отказывается ее катать, — это очень странное поведение, вы 13 лет вместе и такого никогда не было. Человека как будто подменили.

Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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