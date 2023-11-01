Тутберидзе заявила, что сборную России не должны лишать золота Олимпиады-2022

Тренер Этери Тутберидзе высказала мнение, что сборную России не должны лишить золота на Олимпиаде 2022 года в командном турнире.

«Я считаю, что рассмотрение командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Это к кому вопросы? К лабораториям. Это их вина, не вина команды. Медаль не должны быть пересмотрена. Скажи они о результатах заранее, катались бы Аня (Щербакова) и Саша (Трусова). И результат команды был бы тот же. Они бы тоже выиграли», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Церемония награждения в этом виде программы была отложена из-за ситуации с Камилой Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Однако результат пробы был обнародован только в феврале 2022 года уже после командного турнира в Пекине, который выиграла сборная России с Валиевой в составе.