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Фигурное катание

Сегодня, 17:53

В CAS высказались о ходе подготовки к слушанию по делу Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе CAS рассказали о сроках проведения слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Обмен письменными материалами продолжается. Все стороны согласились продлить обычные сроки для этого этапа. Дата слушания будет определена на более позднем этапе, после того как будут представлены списки свидетелей и экспертов

Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только оно будет назначено, дата слушания будет официально объявлена на сайте CAS», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы CAS.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело спортсменки находится в CAS.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/17678887
Фигурное катание
Камила Валиева
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