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Допинг

Сегодня, 20:48

ВАДА оспорит в CAS теорию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель высказался о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«По случаю Валиевой, сдавшей положительную пробу незадолго до Олимпиады в Пекине — дисциплинарный антидопинговый комитет (РУСАДА) принял решение об отсутствии вины или халатности, это решение было оспорено в CAS ВАДА, ISU и РУСАДА. ВАДА оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. ВАДА представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», — приводит слова Венцеля РИА Новости.

Камила Валиева. Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закончил слушания по делу Валиевой и вынесет свой вердикт в январе 2024 года. Допинг-проба 17-летней спортсменки во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат. О результатах пробы стало известно после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о желании увидеть быстрое решение по делу Валиевой.

17 ноября врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 Филипп Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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