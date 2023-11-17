Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды

Бывшая российская фигуристка Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Презентация прошла 16 ноября в Москве.

«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

Также во время мероприятия проходила автограф-сессия фигуристки.