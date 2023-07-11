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Допинг

Сегодня, 17:05

Валиеву включили в новый международный пул допинг-тестирования, Трусову и Щербакову — нет

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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева вошла в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Как информирует ТАСС со ссылкой на материалы ISU, в пулы тестирования на сезон-2023/24 вошли 20 россиян, в прошлом сезоне их было 25.

Из фигуристов вместе с Валиевой включены: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все — парное катание), Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (все — одиночное катание).

Мишина, Галлямов, Бойкова, Козловский и Валиева входили в международные пулы тестирования в сезоне-2022/23.

Выбыли из пулов Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анна Щербакова и Александра Трусова (все — одиночное катание).

Вместе с восьмикратным победителем чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым в пулы ISU также вошли Ангелина Голикова, планирующая выступать за Казахстан Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Константина Ивлиева и Екатерину Константинову.

Спортсмены, включенные в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Софья Акатьева
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