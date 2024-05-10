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Сегодня, 13:15

«Моя челюсть упала на пол». В Америке сходят с ума от игры Панарина

Американские СМИ в восторге от игры Панарина в третьем матче с «Каролиной»
Отдел хоккея «СЭ»
Артемий Панарин против Петра Кочеткова
Артемий Панарин против Петра Кочеткова.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» стал главным героем третьего матча серии с «Каролиной».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал настоящим героем третьего матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (3:2 ОТ). Он забросил победную шайбу в овертайме и принес «Рейнджерс» третью победу в серии.

Естественно, такой перформанс Панарина вызвал восторг среди болельщиков «Рейнджерс», да и в целом среди любителей хоккея. «Панарин обладает таким талантом делать разницу и решать исходы матчей, которого у «Каролины» просто нет», — написал пользователь Pokecheque. «Когда я увидел повтор гола Панарина, моя челюсть буквально упала на пол», — восторгается россиянином Derek_Drago.

Интересно, что даже те, кто болеет против «Рейнджерс», признают талант российского нападающего. «Хоть я и терпеть не могу «Рейнджерс», но признаю, что Панарин — один из пяти лучших игроков всей НХЛ. Его сегодняшний гол в ворота «Каролины» — просто чума», — написал BasedLori.

Винсент Трочек и&nbsp;Артемий Панарин после победы в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3 ОТ) 10&nbsp;мая. Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет

«Техника у Панарина — просто сумасшедшая, да и его празднование с поднятой левой ногой впечатляет почти так же!» — thekingtizz отметил и яркое празднование россиянина.

При этом знаменитый в прошлом защитник Пи Кей Суббан особо отметил другого россиянина из «Рейнджерс» — вратаря Игоря Шестеркина. «Шестеркин абсолютно бесподобен, он — стержень этого хоккейного клуба. И он — главная причина моей веры, что «синерубашечники» в этом году смогут выиграть Кубок Стэнли», — заявил Суббан в эфире одного из шоу на телевидении.

Валерий Ничушкин (№13) забил в&nbsp;седьмом матче плей-офф подряд и&nbsp;повторил рекорд НХЛ. У Ничушкина уже девятый гол в плей-офф! «Колорадо» чуть не сотворил второй камбэк подряд

Пока «Рейнджерс» действительно выглядят машиной, которую невозможно остановить. И если 4-0 в серии с «Вашингтоном» не были сенсацией, то 3-0 против мощной «Каролины» — настоящее откровение. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» (вы еще сомневаетесь, что они выйдут?) ждет победитель пары «Бостон» — «Флорида». Кажется, с такой игрой Панарину и Шестеркину никто не страшен.

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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