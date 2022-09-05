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Фигурное катание

5 сентября, 15:42

Веронике Жилиной поменяли короткую программу

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российской фигуристке Веронике Жилиной поменяли короткую программу. Как сообщил «СЭ» тренер спортсменки Евгений Плющенко, это было его решение.

На контрольных прокатах юниорской сборной спортсменка каталась с программой под композицию исполнительницы Лары Фабиан Je t'aime. Но эта постановка была названа слишком взрослой для юной фигуристки, некоторыми экспертами. В итоге было принято решение исполнять на соревнованиях другую программу — которая ставилась параллельно с этой.

На Первенстве Москвы Жилина выступала с новой постановкой — под музыку из балета «Лебединое озеро».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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