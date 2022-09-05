Веронике Жилиной поменяли короткую программу

Российской фигуристке Веронике Жилиной поменяли короткую программу. Как сообщил «СЭ» тренер спортсменки Евгений Плющенко, это было его решение.

На контрольных прокатах юниорской сборной спортсменка каталась с программой под композицию исполнительницы Лары Фабиан Je t'aime. Но эта постановка была названа слишком взрослой для юной фигуристки, некоторыми экспертами. В итоге было принято решение исполнять на соревнованиях другую программу — которая ставилась параллельно с этой.

На Первенстве Москвы Жилина выступала с новой постановкой — под музыку из балета «Лебединое озеро».