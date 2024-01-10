Винер считает, что Костомаров совершил подвиг: «Олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила «СЭ», что фигурист Роман Костомаров совершил подвиг спортсмена.

Ровно год назад, 10 января 2023 года, олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению. Несчастье это ясно показало», — сказала Винер «СЭ».

Костомаров продолжает тренировки и заявил, что будет стараться восстановить прежний уровень.