Врач — об ухудшении состояния Костомарова: «Инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода»

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, откуда у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могли возникнуть осложнения.

Ранее появилась информация о том, что у фигуриста началось кровоизлияние в лобной доле.

«Если мы предполагаем, что это была вирусная инфекция, воспаление легких и была проблема с нарушением свертываемости крови, то при этом страдает не только микроциркуляция в конечностях. Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг. Конечно, это неприятные осложнения. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер, то есть, пострадали не только конечности, но и внутренние органы.

Инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода. Нарушается кровоток, кислорода не хватает, ткань точно так же, как и на ногах, и в другом органе, омертвевает, соответственно, она может разорваться. При инфаркте это разрыв сердца, соответственно, с остановкой. При инсульте это разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг. Конечно, это очень неприятно, если это так», — приводит «КП Спорт» слова Яблуновского.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.