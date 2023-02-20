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Фигурное катание

Сегодня, 19:01

Роднина: «Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не ждет массовой смены гражданства в российском фигурном катании после высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли и СМИ начали раздувать из мухи слова. Конечно, подобные высказывание не красят олимпийского чемпиона и тренера, но это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-massovoj-smeny-grazhdanstva-posle-slov-plyushhenko-ne-budet-istoriyu-razduli/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Ирина Роднина
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