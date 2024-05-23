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Сегодня, 16:00

Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

Нападающий «Зенита» Педро высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Большое интервью новой звезды «Зенита» накануне решающих матчей сезона.

«Не сомневались в победе над ЦСКА»

— «Зенит» вышел в финал Кубка России. Какие у тебя были первые мысли после окончания серии пенальти с ЦСКА?

— Это было очень эмоционально, ведь игра имела невероятно важное значение. Мы знали, что матч будет сложным, но не сомневались в своей победе, даже когда дело дошло до серии пенальти. Мы как следует отпраздновали тот успех, и теперь, дай Бог, выиграем в финале Кубка.

— Ты можешь выиграть первый клубный трофей уже через полгода после переезда в Россию. Что для тебя это значит?

— Многое. Это будет очень важно для моего резюме, для моей карьеры. Не сомневаюсь, что буду сильно волноваться. С Божьей помощью мы поднимем эти два трофея.

— В матче с ЦСКА ты играл на необычной позиции левого латераля. Тебе было комфортно в этой роли?

— Да, я до этого учился играть на этом месте. Я находился примерно на той же позиции, что и нападающий без мяча. Мне приходилось больше обороняться, но я чувствовал себя комфортно: был активно вовлечен в игру, атаковал и делал все что мог.

 
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Дуглас Сантос (&laquo;Зенит&raquo;), Иван Обляков (ЦСКА) (слева направо). «Зенит» вполз в суперфинал Кубка. ЦСКА сошел в серии пенальти

«Серия без побед? Не думаю, что дело было в самоотдаче»

— В матче с «Ахматом» вы прервали серию без побед в основное время. Расскажи, что творилось внутри команды в последний месяц. Как вы сами себе объясняли причины проблем?

— Не думаю, что дело было в самоотдаче. Все игроки выкладывались по полной, просто в конце матчей нам надо было концентрироваться лучше. Но сейчас к нам вернулась уверенность. После кубковой победы команда почувствовала себе гораздо лучше. Уверен, мы продолжим побеждать.

— После поражения от ЦСКА в соцсети просочились слухи о том, что руководители клуба устроили разнос в раздевалке. Что на самом деле тогда происходило после матча?

— Одна вещь, на которой они сделали акцент, отсутствие концентрации. Они призвали нас играть жестче, отдавать не только все силы, но и эмоции играть c бОльшим желанием. В тот день мы отдали все силы на поле, но, к сожалению, нам не удалось набрать очки. И мы сделали выводы, поэтому победили в Кубке через несколько дней. Все понимали, что у нас большой потенциал.

 
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

— В чемпионате от «Зенита» уже не все зависит. Ты веришь, что «Динамо» потеряет очки?

— В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Если мы не победим «Ростов», то не будет смысла болеть за других.

— Ты вообще следишь за результатами конкурентов? Обсуждаете ли вы их в командном чате, например?

— Сейчас мы отстаем от «Динамо». Если бы мы не обыграли «Ахмат», то уступили бы второе место «Краснодару». Я слежу за ними. В субботу за ужином мы всей командой наблюдали за матчем «Краснодара». Теперь судьба золота зависит не только от нас, но и от них.

Футболист «Зенита» Педро забивает гол в ворота «Спартака»
Педро забивает гол в ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Спартаку» забил самый красивый гол в карьере»

— Соперником по финалу Кубка мог быть «Спартак», которому ты уже забил два гола. Ты больше расстроен, что соперник будет не такой принципиальный, или рад, что «Балтика» слабее?

— Я уважаю всех оппонентов. Я был счастлив забить два мяча «Спартаку» и очень рад, что вышел в финал. Не имеет значения, против какой команды мы сыграем. Соперника нужно уважать всегда, но и побеждать тоже необходимо.

— Твой дубль в матче со «Спартаком» вызвал огромный ажиотаж в российском футболе. На твой взгляд, та игра пока что лучшая в твоей карьере?

— Это был невероятный выброс адреналина. Я едва покинул дом и не только оформил дубль, но и забил самый красивый гол в своей профессиональной карьере. Считаю, что и в Кубке с ЦСКА я сыграл хорошо.

— В Бразилии ты неоднократно играл или посещал дерби. Можешь сравнить их по атмосфере с игрой «Зенита» и «Спартака»?

— Адреналин тот же. Дерби в Бразилии тоже очень мощные. Я не думаю, что есть большая разница. Дерби здесь такие же, как и там, «Коринтианс» и «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». Все эти матчи захватывают. В последней домашней игре против ЦСКА поддержка наших фанатов была просто фантастической.

«Не нравится прозвище Педриньо»

— Вернемся в прошлое лето. Вспомни, как проходили переговоры с «Зенитом». Ты быстро согласился?

— Когда новость дошла до моего агента, я встретился с ним. Я не думал дважды. Понимал, что пора попробовать свои силы за пределами Бразилии, и знал, что для меня переход в «Зенит», европейский клуб, станет хорошим опытом. Без раздумий я приехал сюда и подписал контракт.

— Какие еще клубы тебе делали предложения?

— Какие-то были, но мой представитель не называл их, поэтому я не сильно рассчитывал на что-то еще. Зато агент много говорил мне о «Зените», потому что был уверен в нем.

 
Педро (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Зенит» включился на тайм и разбил «Спартак». Педро устроил шоу в Тушине!

— Артур признавался, что перед трансфером общался с Клаудиньо. А ты с кем-то из игроков «Зенита» консультировался?

— Да, я общался с Робертом Ренаном, которого отлично знал, ведь мы играли вместе за «Коринтианс». Он сказал, что сомневаться не стоит, что я получу в России замечательный опыт.

— В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?

— Честно говоря, мне не очень нравится прозвище Педриньо. Педро это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.

— А вообще у тебя где-нибудь были какие-нибудь прозвища?

— Ой, их придумывают чуть ли не каждый день. Меня по-разному называли, большинство я уже и не вспомню. Как-то меня называли Кокиньо (маленький кокосовый орех. Прим. «СЭ»).

— Почему?

— Думаю, из-за моей головы, ха-ха!

Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Учу русский и английский»

— Ты в России уже несколько месяцев. К чему было сложнее всего привыкнуть за это время?

— Первое время к холоду: на выездных играх, на тренировках. Еще я с первых матчей почувствовал разницу в единоборствах между чемпионатами Бразилии и России. У меня на родине футбол не настолько контактный, как здесь. Это чувствуется.

— Ты приехал в страну, где все говорят на незнакомом языке. Какие у тебя трудности возникали в связи с этим?

— Мне было трудно. К счастью, в «Зените» много бразильцев, которые помогали мне в начале пути и делают это сейчас. Я не мог поговорить ни с кем из российских футболистов, а также с легионерами из других стран. Но мои соотечественники делают все, чтобы помочь мне в адаптации.

— В свободное от тренировок и игр время ты учишься?

— Я учу русский, а также английский, в последнее время чуть чаще. Пока занимаюсь сам, потому что надо изучить базовые вещи: до приезда в Россию я вообще не знал никаких иностранных слов. Сейчас я уже периодически использую английские слова в повседневной речи и даже немного говорю по-русски.

— Бразильцы неохотно учат другие языки, а ты делаешь акцент на английском. Ты хочешь играть в АПЛ?

— Думаю, английский необходимо знать любому: моя мама на нем говорит, весь мир его знает. Сначала мне нужно выучить его просто для того, чтобы я мог общаться с людьми из других стран.

 
Педро (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» настрадался от 18-летнего Педро! Как он вообще оказался в «Зените»?

«Благодарен Аршавину за похвалу и сравнение с Месси»

— Тебя называют одним из лучших футболистов поколения наряду с Эндриком. На тебя давит такая характеристика?

— Давления я не ощущаю. Стараюсь отбрасывать от себя все сторонние мысли, которые могут помешать мне на поле. Я очень много работаю, и мне приятно, что некоторые люди так думают, но я не позволяю этим мыслям овладеть мной. Но, конечно, надо продолжать усердно работать на тренировках и развиваться, стремясь стать лучшим игроком.

— Один из лучших футболистов в истории «Зенита» Андрей Аршавин сказал: «Мне игра Педро напомнила игру Месси. То, как он исполнил два гола «Спартаку», говорит о его большом таланте». Что думаешь о таком сравнении?

— Честно говоря, мне нечего сказать по поводу этого сравнения. Я благодарен ему за похвалу, но Месси великий игрок, лучший в мире. Как я уже сказал, всегда стараюсь упорно работать и совершенствоваться с каждым днем. Я еще молод, и мне нужно многому научиться. Меня с ним не сравнить.

— Но ты сам считаешь, что можешь добиться самых больших высот в футболе выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира?

— Это моя мечта. Я надеюсь, что когда-нибудь помогу сборной Бразилии выиграть чемпионат мира, завоевать несколько титулов. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Я должен быть всегда сконцентрирован на работе, и тогда, даст Бог, выиграю много трофеев в будущем.

— Тебе 18, а ты выглядишь совершенно зрелым как физически, так и ментально. Что это? Гены? Работа над собой? В чем секрет?

— Моя семья всегда уделяла особое внимание моему воспитанию. Мама говорит, что я так рано повзрослел, потому что я домосед: рано узнал о том, что такое ответственность, ведь я по-настоящему забочусь о своей семье. А на поле я такой, потому что всегда играл с ребятами постарше: например, когда мне было 13, я проводил много времени на поле с 15-летними и даже 17-летними. Когда ты играешь против футболистов старше, растешь быстрее.

Футболист «Палмейраса» Эндрик
Эндрик.
Фото AFP

«Надеюсь, сыграем с Эндриком за сборную Бразилии»

— Эндрик твой друг. Как зародилась ваша дружба? Как часто вы общаетесь?

— Дружба началась просто: с подписок друг на друга в социальных сетях. В одном матче я играл за «Коринтианс» против «Палмейраса», он стал чемпионом, но у нас завязалась дружба, и мы начали тесно общаться как раз после той игры. Позже мы пересекались в юношеской сборной Бразилии, за которую вместе забивали. Но сейчас мы больше общаемся по телефону, потому что находимся далеко друг от друга.

 
Педро и&nbsp;Эндрик в&nbsp;молодежной сборной Бразилии. Педро дружит с главной звездой нового бразильского поколения. На них с Эндриком возлагают большие надежды на родине

— Ты удивился, когда узнал о его переходе в «Реал Мадрид»?

— Я был удивлен, но рад за него. Этот трансфер результат его работы. Он упорно трудился и теперь получает награду, о которой всегда мечтал. Эндрик отличный игрок. Уверен, он многому научится в Европе и вырастет в футболиста высокого уровня.

— Он следит за твоими успехами в России?

— Я периодически публикую кадры со своими голами и передачами за «Зенит», и он кидает мне реакции.

— Мечтаешь сыграть с ним в одном клубе? Например, в том же Мадриде?

— Надеюсь, в будущем мы вместе сыграем за национальную сборную Бразилии. Был бы счастлив сыграть с ним на одном поле на чемпионате мира.

Футболист сборной Бразилии Неймар
Неймар.
Фото Global Look Press

«Неймар мой кумир. При знакомстве с ним я бы расплакался»

— У тебя есть клуб мечты? Или лига мечты?

— В детстве мне всегда нравилось следить за играми «Реала» и «Барселоны» — за Месси, Неймаром, Криштиану Роналду. У меня есть мечта — сыграть в Лиге чемпионов.

— Ты рассказывал, что твой кумир — Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?

— Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи». Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.

 
Педро. «Сравните Педро с 17-летними российскими игроками. Небо и земля!» Орлов — о новичках «Зенита», Тикнизяне и Круговом

— Что бы ты сказал ему при знакомстве?

— Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался. Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще.

— До переезда сюда что ты вообще знал о российском футболе? Каких-нибудь российских игроков знал?

— Конечно, в Бразилии знают о «Зените» и звездах, которые в нем играли. Но, честно говоря, я не знал ни одного российского игрока, за которым бы я следил. Слышал только об иностранцах, которые выступали здесь.

— Для тебя «Зенит» — трамплин в топ-чемпионат? Или ты готов задержаться в России на много лет?

— Сейчас я не думаю об этом и не могу ответить на этот вопрос, но знаю точно: пока я защищаю эти цвета и эмблему, буду стараться изо всех сил помогать «Зениту» побеждать и завоевывать трофеи.

Футболисты «Зенита» Страхинья Эракович и Педро
Страхинья Эракович и Педро.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Если бы не футбол, стал бы певцом»

— Есть ли у тебя ритуал перед матчами?

— Накануне каждой игры я произношу молитву когда я захожу в раздевалку, когда выхожу на поле, всегда прошу Бога благословить меня, это и есть мой ритуал.

— Если бы не было футбола, какую профессию ты бы выбрал?

— Ха-ха, я бы стал певцом! Вообще я не очень хорошо пою, но обязательно научился бы.

— Самый удивительный факт о России, который ты узнал недавно?

— Удивительно, как много теплой одежды нужно надевать, чтобы не замерзнуть зимой. На тренировках и играх обязательно надо надевать перчатки, иначе можно перестать чувствовать руки.

 
Педро. «Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес

— Какое правило футбола ты бы убрал, изменил или добавил?

— Я бы отменил наказание за «парадинью». Раньше это было популярной в Бразилии манерой исполнении пенальти: игрок медленно разбегается, делает резкую паузу перед ударом, вратарь дергается, и следует удар в противоположный угол. Но в какой-то момент судьи стали наказывать за это видимо, потому что Неймар слишком часто использовал этот прием. Думаю, надо вернуть «парадинью» это зрелищная вещь.

— Какие у тебя есть татуировки?

— У меня набито лицо моей сестры, есть тату с именем моей девушки. Еще есть тигр и мальчик, который символизирует меня в поисках мечты.

— Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

— Чемпионат мира!

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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