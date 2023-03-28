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Фигурное катание

Сегодня, 20:19

Врач-протезист рассказал, что Костомаров благодаря бионическим протезам снова сможет кататься на коньках

Алина Савинова
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Врач-протезист Олег Пикалов рассказал, на что можно надеяться с медицинской точки зрения олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

«Сначала нужно дождаться стабильного состояния: ухода отечности из тканей и снятия швов. Возможно, понадобится реампутация, или коррекция текущей композиции культи, чтобы потенциальный протез мог дать максимальный эффект от использования. Могу сказать, что время на реабилитацию зависит от общего состояния пациента, типа планируемых протезов и задач, которые с их помощью будут решаться. Многое зависит и от мотивированности человека, его готовности заниматься и работать с протезом. Кому-то достаточно пары месяцев чтобы протез стал ему помощником на каждый день, а кому-то нужно больше года», — приводит «КП Спорт» слова врача.

Также он ответил на вопрос, насколько современные протезы позволяют человеку с подобными ампутациями полноценно жить.

«С каждым годом протезы становятся все более удобными и функциональными. Уже сейчас они позволяют людям вести активный образ жизни. Это проявляется не только в бытовом плане, но и в занятиях спортом. Сегодня есть истории, когда люди с протезами могут конкурировать с обычными людьми. Протезы точно дадут возможность кататься на коньках, это без проблем, но вот выполнять сложные элементы из фигурного катания будет почти нереально», — добавил специалист.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/vrach-protezist-roman-kostomarov-blagodarya-bionicheskim-protezam-snova-smozhet-katatsya-na-konkah/
Фигурное катание
Роман Костомаров
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