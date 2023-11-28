Яметова рассказала, как сумела закончить школу с золотой медалью

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, как ей удалось закончить школу на одни пятерки с золотой медалью.

«Я все девять лет училась на одни пятерки, ни разу ни в одной четверти не было четверок. Не знаю, почему так. Я не зубрила и не могу сидеть над книжкой целыми днями, читать, учить. На уроке я просто понимала тему, вникала в нее и мне было легче», — приводит Sport24 слова Яметовой.

Спортсменка также отметила, что ее любимыми предметами являются английский язык и математика.

В этом сезоне 16-летняя Яметова заняла второе место на двух этапах «Гран-при России» — в Красноярске (211,29 балла за короткую и произвольную программы) и Москве (212,75).

В 2023 году фигуристка стала победительницей «Кубка первого канала» в составе команды «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова.