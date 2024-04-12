Загитова раскрыла подробности фото из свадебного салона

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о посещении свадебного салона.

Ранее Загитова опубликовала фотографии из свадебного салона. По ее словам, визит был связан с ее новой программой, которую она 12 апреля показала в Москве.

«Закончилось шоу в Москве. Спасибо всем большое за вашу поддержку, она сегодня была нереально крутой.

Сегодня был очень волнительный день для меня, потому что я показывала свою новую программу, посвященную моей бабушке. Поэтому такой очень трогательный день получился.

Конечно же, для самых бдительных, я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. На минуточку, платье было надето не на мне, а на моей подруге», – сказала Загитова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).