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Фигурное катание

Сегодня, 22:41

Загитова раскрыла подробности фото из свадебного салона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о посещении свадебного салона.

Ранее Загитова опубликовала фотографии из свадебного салона. По ее словам, визит был связан с ее новой программой, которую она 12 апреля показала в Москве.

«Закончилось шоу в Москве. Спасибо всем большое за вашу поддержку, она сегодня была нереально крутой.

Сегодня был очень волнительный день для меня, потому что я показывала свою новую программу, посвященную моей бабушке. Поэтому такой очень трогательный день получился.

Конечно же, для самых бдительных, я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. На минуточку, платье было надето не на мне, а на моей подруге», – сказала Загитова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Фигурное катание
Алина Загитова
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