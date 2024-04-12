Допинг
Сегодня, 22:25
Канадская фигуристка Меган Дюамель рассказала о своем отношении к дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.
«За свою профессиональную карьеру я ни разу не принимала антибиотики и сомневалась в приеме витаминов. Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла», — приводит слова Дюамель «РБК Спорт».
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.