Жулин — о российских танцевальных парах: «Это не кризис, это, скорее, ситуация, которая сложилась»

Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ» о ситуации с российскими парами в танцах на льду.

— Не так много было танцевальных пар на этом этапе «Гран-при» — всего четыре. Чувствуется какой-то кризис в танцах. Можно ли о нем говорить?

— Это не кризис, это, скорее, ситуация, которая сложилась. К сожалению, сейчас все немножечко в тяжелой ситуации — находить мотивацию. Простой пример, у меня есть дети, ставить их сейчас в пару с кем-то — ради чего? А вдруг этого всего не будет а вдруг наш спорт вообще никогда не вернется в мировую элиту. Может, лучше заниматься адвокатской деятельностью или дома продавать, еще что-то делать. Вот в чем, я думаю, большая причина. Очень рад, что моя группа, мои спортсмены находят в себе силы соревноваться. Я это вижу, они пашут. Пока что справляемся.

— А ваши дети хотят больше быть адвокатами или фигуристами?

— Они вообще пока ничего не понимают. Ну одна дочь у меня занимается бальными танцами на профессиональном уровне. Все же очень надеюсь, что когда-то эта блокада закончится. Надеюсь, блэкаут закончится и мы все попадем в «Блэкпул» (смеется). Надеюсь, что все это придет к цивилизованному завершению.