Слишкович просил «Спартак» повысить зарплату почти до уровня главного тренера

По данным «СЭ», одной из причин ухода Владимира Слишковича из «Спартака» стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером (кем бы тот ни был). При этом за результаты работы в качестве «и.о.» красно-белые выплатили Владимиру солидный бонус.

Стороны не пришли к единому мнению по финансовому вопросу и клуб не стал препятствовать Слишковичу в его желании продолжить карьеру в качестве самостоятельного тренера, а не ассистента.