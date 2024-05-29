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Сегодня, 16:31

Слишкович просил «Спартак» повысить зарплату почти до уровня главного тренера

Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По данным «СЭ», одной из причин ухода Владимира Слишковича из «Спартака» стало желание 41-летнего специалиста получить постоянную надбавку к зарплате в таком размере, что она почти ставила бы его в один ряд с главным тренером (кем бы тот ни был). При этом за результаты работы в качестве «и.о.» красно-белые выплатили Владимиру солидный бонус.

Стороны не пришли к единому мнению по финансовому вопросу и клуб не стал препятствовать Слишковичу в его желании продолжить карьеру в качестве самостоятельного тренера, а не ассистента.

Владимир Слишкович. Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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