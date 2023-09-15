Железняков прокомментировал грядущее слушание по делу Валиевой в CAS

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал грядущее слушание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае — Камилу Валиеву. Должны быть люди и с нашей стороны, и с их. А так получается нечестная игра, в одни ворота. Но я нисколько не удивлен», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

15 сентября стало известно, что Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.