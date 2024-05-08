Немецкий ветеран, который заслуживает большего признания.

34-летний Томас Мюллер в ответном матче Лиги чемпионов против «Реала» может повторить рекорд Хави по числу матчей в турнире. Пока у немецкого игрока 150 игр, столько же у Икера Касильяса. В случае выхода в финал нападающий «Баварии» станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Мюллер — удивительный игрок. Томас является самым титулованным немецким футболистом в истории, но всю карьеру его недооценивают. Выиграл 12 чемпионских титулов бундеслиги, 11 из которых добыты подряд, становился чемпионом мира с Германией и дважды брал бронзу на Евро. Нападающий сыграл за «Баварию» почти 800 матчей, в которых сделал больше 500 результативных действий. Кажется, он заслуживает большего признания.

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Придумал новое амплуа

Герд Мюллер, Руди Феллер, Карл-Хайнц Румменигге, Юрген Клинсманн, Мирослав Клозе — в истории Германии было множество великих нападающих. И Томас заслуженно входит в их число.

Хотя на протяжении всей карьеры воспитанника «Баварии» будто не воспринимают всерьез. Большая часть споров о его игре зарождается из-за абстрактной позиции Мюллера на поле. Томас не чистый центральный форвард, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер — он впитал по чуть-чуть от всех четырех амплуа и даже создал свое собственное.

В 2011 году в интервью SZ.de Мюллер, объясняя свою роль, назвал себя раумдойтером (Raumdeuter, «искатель пространства». - Прим. «СЭ» ):

«Мне нравится быть активным в пространстве позади средней линии соперника. Именно тут я могу быть больше всего полезен. Я смесь нападающего и полузащитника. Это мой инстинкт».

Раумдойтера можно спутать с ложной «девяткой». Функционал действительно в чем-то схож, но важное отличие в том, что раумдойтер — это больше про творческий поиск пространства без мяча. Он играет вместе с центрфорвардом и ищет зоны, проводя значительную часть времени будто выключенным из игры. Но когда он получает мяч в опаснейшей зоне, защита встает в ступор, так как не понимает, как Мюллер вообще мог там оказаться. Это — признак высочайшего футбольного интеллекта.

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Томас идеально скрывает свои минусы

Мюллер пришел к позиции раумдойтера не от хорошей жизни. В этой роли он может скрыть свою медлительность и не самые сильные технические характеристики.

Голевое и пространственное чутье — вот в чем особенно хорош Томас. Благодаря этим качествам нападающий идеально дополнял в «Баварии» Мирослава Клозе, Марио Гомеса, Марио Манджукича, Роберта Левандовски, а сейчас помогает забивать Харри Кейну.

План Мюллера достаточно прост — как можно меньше касаний, быстрые и своевременные передачи, идеальные по таймингу рывки и реализация моментов. Он очень часто балансирует на грани офсайда и словно опытный шахматист обыгрывает защитников тактически.

«Не буду лукавить, я не слишком хороший дриблер. Также есть форварды, которые лучше бьют или просто быстрее бегают. Несмотря на мои минусы, я добился успеха, потому что хорошо делаю то, что умею», — признавался Томас.

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Так почему Мюллера недооценивают?

Ответ прост: не существует показателя, который смог бы со стопроцентной точностью определить вклад Томаса в игру. Кроме того, он не тот футболист, который производит вау-впечатление на обычного зрителя.

Мюллер — простой трудяга, идеально выполняющий свою работу. Игроки подобного плана редко становятся кумирами миллионов, а еще реже попадают на обложки мировых спортивных СМИ. Безусловно, в «Баварии» Томас уже стал легендой, но за пределами Германии о нем незаслуженно мало говорят.

«Все, что я делаю, — нахожу слабые места в защите и врываюсь туда. Для меня необычно то, что с такими средними показателями в плане техники и скорости я смог стать чемпионом мира и заиграть в топ-клубе».

С каждым сезоном голевая статистика Мюллера ухудшается. Но это не значит, что он сильно сдал. Он все еще является мастером своего дела, «захватчиком пространства». В любом случае 7+10 за сезон для 34-летнего футболиста — показатель как минимум достойный.