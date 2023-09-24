Биография Алины Загитовой: карьера в спорте и работа на ТВ

История олимпийской чемпионки.

Алина Ильназовна Загитова

Дата рождения: 18 мая 2002

Место рождения: Ижевск

Рост: 160 см.

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Будущая олимпийская чемпионка родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Родители фигуристки дали ей имя в честь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По национальности Загитова — татарка. Ее отец, Ильназ Насихович, связан со спортом — он бывший хоккеист, а до сих пор работает тренером. Мать Лейсан занимается бизнесом: у нее есть три салона красоты в Ижевске.

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У Загитовой также есть младшая сестра Сабина, которая с детства занимается фигурным катанием. Впрочем, сама Алина также могла оказаться и в художественной гимнастике: в шесть лет спортсменка покинула лед. Однако вскоре поменяла свое решение:

«В 6 лет я вообще бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику. Мама сказала, что я иду туда, чтобы у меня была хорошая растяжка в фигурном катании. В итоге мне в художественной гимнастике даже начали ставить программу. Я стала спрашивать у мамы, почему мне ставят программу и как это поможет в фигурном катании. А мама отвечает, что мы бросили фигурное катание. Я после этого сильно расплакалась. В итоге мама меня еще раз повела на фигурное катание», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Алина Загитова в детстве.

Карьера в фигурном катании

В 2007 году, когда семья Загитовых жила в Альметьевске, Алина в четыре года впервые пришла на лед. Первые тренировки будущей фигуристки проходили в городском дворце спорта по руководством Дамиры Пичугиной. В 2008 году, после переезда семьи в Ижевск, спортсменка продолжила занятия в детско-юношеской спортивной школе в группе Натальи Антипиной.

В 2015 году Загитова пошла на серьезный шаг — фигуристка переехала в Москву и попала в группу Этери Тутберидзе. 12-летней спортсменке непросто далась адаптация в новом городе и тренерском коллективе. К тому же она не могла привыкнуть к нагрузкам, которые были необходимы для дальнейшего прогресса. Тренер даже выгоняла свою ученицу, но потом решила оставить Алину в группе.

«Я не привыкла еще к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала еще и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм.

Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю». Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке — Анне Царевой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось.

Тогда я решила вернуться домой в Ижевск. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить ее и попрощаться, сказать: «Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за все». А она говорит: «Давайте еще раз попробуем». Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у нее спросить", — цитирует Алину «7 дней».

В итоге прогресс не заставил себя ждать. В сезоне-2016/17 Загитова впервые выступила на этапах юниорской серии «Гран-при»: на первом заняла первое место, на втором — третье. А уже финал Алина выиграла, установив при этом три мировых рекорда: по баллам в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме.

В этом же сезоне Загитова завоевала золото на первенстве России среди юниоров, на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции, а также стала чемпионкой мира в своей возрастной категории. Таким образом, Алина в своем первом же и единственном юниорском сезоне завоевала всевозможные титулы и установила пять мировых рекордов.

Также Загитова выступила и на взрослом чемпионате России, на котором завоевала серебро, уступив только Евгении Медведевой. В мае 2017 года фигуристка перешла во взрослый разряд. Свой первый же турнир среди взрослых Алина выиграла — это был Кубок Ломбардии.

Затем Загитова победила на этапах серии «Гран-при» и квалифицировалась в финал, который в декабре 2017 года также выиграла. После этого Алина впервые выиграла чемпионат России и получила право выступить на главных стартах сезона.

В начале 2018 года фигуристка продолжила свою серию побед и стала чемпионкой Европы. А затем в составе сборной России 15-летняя Алина отправилась на Олимпийские игры в Пхенчхан. Там Загитова завоевала серебряную медаль в командном турнире, а также в упорной борьбе с Евгенией Медведевой победила в индивидуальных соревнованиях.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото Getty Images

Завершить сезон на мажорной ноте Алине не удалось. На чемпионате мира в Милане Загитова стала лишь пятой — сказалась тяжелейшая усталость фигуристки после первого в жизни взрослого сезоне. Тем не менее спортсменка не планировала завершать карьеру и вошла в сезон-2018/2019.

После победы на Олимпийских играх Алина переживала пубертатный период. Выступать на прежнем уровне фигуристка уже не могла. К тому же более юные соперницы демонстрировали сложнейшие элементы ультра-си, которых в арсенале Загитовой не было.

В итоге в условиях тяжелой конкуренции Алина заняла пятое место в чемпионате России, которое позволило ей получить путевку на чемпионаты Европы и мира. После не самого удачного выступления на европейском первенстве в Минске Загитова стала чемпионкой мира в Сайтаме. И это было очень значимое достижение в карьере фигуристки.

Завоевав золото чемпионата мира, Алина стала только второй в истории мирового фигурного катания (после кореянки Ким Ен А) спортсменкой, которой удалось завоевать всевозможные титулы, и первой — в истории России.

После триумфа на мировом первенстве Загитова продолжила выступления в сезоне-2019/2020. Однако ее результаты были значительно ниже предыдущих: Алина завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при», а в финале «Гран-при» заняла последнее место. Этот турнир стал последним в карьере фигуристки на данный момент.

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В декабре 2019 года Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. Алина не стала называть конкретных причин своего решения, однако отметила, что пока не планирует участвовать в соревнованиях:

«Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России в Красноярске. Соответственно, без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне меня не будет на этих турнирах, но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, буду так же тренироваться. Я думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь. Я очень благодарна им и Федерации фигурного катания, всем болельщикам, моей семье. Мы делали все это вместе», — сказала Загитова.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В 2020 году Алина отказалась от контрольных прокатов и объяснила, что ей гораздо интереснее сейчас попробовать себя в роли ведущей «Ледникового».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — говорится в сообщении ФФККР.

С тех пор Загитова не принимала участия ни в национальных, ни в международных соревнованиях. Она появилась лишь в турнире по шоу-программам, на котором она заняла девятое место.

Достижения

Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»);

Олимпийская чемпионка в одиночном катании;

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях;

Чемпионка мира;

Чемпионка Европы;

Победительница финала «Гран-при»;

Чемпионка России;

Чемпионка мира среди юниоров;

Победительница финала юниорского «Гран-при сезона»;

Чемпионка России среди юниоров;

Самая юная фигуристка, которая завоевала все главные титулы на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Противостояние с Евгенией Медведевой

После победы на Олимпийских играх Загитовой, чье противостояние с занявшей вторую строчку Евгенией Медведевой было особенно зрелищным, мир фигурного катания буквально раскололся на две части. Одна половина поддерживала Алину, а другая — ее более взрослую соперницу.

После перехода Медведевой от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру стало известно о том, что после поражения на Олимпиаде Евгения сказала тренеру: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Это спровоцировало слухи о возможном конфликте между двумя фигуристками.

Сами спортсменки отказывались отвечать на вопросы друг о друге. Но других подтверждений о том, что Медведева и Загитова как-то конфликтуют друг с другом, не было. Напротив, были совершенно другие моменты, которые демонстрировали отсутствие напряженных отношений между фигуристками.

Так, в декабре 2019 года фигуристка Бетина Попова выложила в социальных сетях фотографию, на которой Медведева фотографирует на телефон Загитову с букетом цветов. Снимок был сделан накануне показательных выступлений на чемпионате России в Саранске.

«С Алиной у нас нормальные, нейтральные отношения. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», — так Медведева ответила YouTube-каналу Fametime на вопрос о Загитовой.

Однако одна публичная перепалка между фигуристками все же случилась. После Кубка Первого канала в 2021 году, на котором Загитова и Медведева были капитанами, спортсменки провели достаточно напряженную пресс-конференцию. Турнир завершился победой команды Алины. Коллективу Евгении достался приз зрительских симпатий, однако двукратная чемпионка мира и Европы дала понять, что недовольна жеребьевкой. Медведев на пресс-конференции разделила мнение, что на турнире нет проигравших, тогда как Загитова несогласно покачала головой после этой реплики.

Медведева: Именно поэтому я и говорю, что Россия против мира должна

выступать.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель.

Медведева: И там, и там.

Загитова (подчеркнуто взяв паузу и изменившись в лице): И это «Красная машина». Ну все-таки кубок у нас.

Медведева: Поздравляем.

Тем не менее многие представители мира фигурного катания придерживаются мнения, что противостояние Евгении и Алины было раздутым. Так считает и тренер спортсменок, Этери Тутберидзе:

«Противостояние Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нем сначала себя, а потом — девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки. На тренировках они работают над своим контентом, а не над контентом соперницы», — приводит «КП» слова Тутберидзе.

Но все же раскол в мире фигурного катания действительно был. В частности, некоторые признавались, что отдавали предпочтение Медведевой или Загитовой. Так, Максим Траньков отмечал, что он и «многие спортсмены поддерживали на Олимпиаде Евгению». После чего поклонники Алины накинулись на олимпийского чемпиона в социальных сетях и даже желали ему смерти.

Противостояние двух фигуристок, пусть и больше медийное, привлекло в этот вид спорта огромное количество людей и способствовало его популяризации.

Медийная карьера

В 2020 году после решения о приостановке карьеры Загитова стала студенткой очного отделения Института государственной службы и управления в Академии при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Спустя год Алина также поступила в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на заочное отделение бакалавриата на платной основе.

Свой выбор олимпийская чемпионка мотивировала в первую очередь интересом к профессии журналиста. Также Загитова допускает для себя в будущем тренерскую карьеру — поэтому фигуристка пошла получать соответствующее образование.

«Я сейчас учусь в РАНХиГС, этот университет не связан со спортом, там больше политики, журналистики, а в спортивный вуз я пошла получить знания и «корочку» для того, чтобы я могла тренировать детей, чтобы понять, что я на это способна.

Там у меня заочное обучение, а в РАНХиГС — очное, поэтому я могу их совмещать. Конечно, тяжело, но что делать. Конечно, в РАНХиГС тяжелее. Там узнаешь что-то новое, а в спортивной сфере уже многое знаешь. Мне нравится познавать все новое", — заявила Загитова РИА «Новости Спорт» в 2022 году.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Свои навыки фигуристка уже успела применить на практике. Алина два сезона была ведущей проекта «Ледниковый период» — в паре с Алексеем Ягудиным и в тандеме с Анной Щербаковой. Также Загитова работала корреспондентом для Первого канала в Пекине во время Олимпийских игр-2022.

Алину также часто приглашают выступать на различных форумах и прочих мероприятиях. Также Загитова работала ведущей на турнирах по фигурному катанию и контрольных прокатах сборной России. Спортсменка снималась для обложек таких глянцевых изданий, как Cosmopolitan Russia, Voice и Tatler.

Фигуристку активно привлекают в различные ледовые шоу — она участвовала в проектах Татьяны Навки и Этери Тутберидзе. Загитова часто появляется в рекламных роликах и становится амбассадором различных брендов. Так, Алина является глобальным послом немецкого бренда спортивной одежды и обуви Puma и японского косметического бренда Shiseido.

Загитова также пробует себя в самых различных сферах: она проводила показательный боксерский спарринг с Олегом Саитовым, одолела в фехтовании двукратную победительницу Олимпийских игр шпажистку Карину Азнавурян в шоу-поединке, а также пробовала себя в роли диджея перед началом одной из домашних игр «Локомотива».

Также Алина выступала вместе с певицей Zivert на закрытии шоу «Влюбленные в фигурное катание». Загитова пела под записанную заранее фонограмму своего же голоса.

Критика и фразы-мемы

Несмотря на то что Загитова неоднократно была названа лучшей телеведущей года в России (согласно голосованию, проведенному газетой «Комсомольская правда» в 2020, 2021 и 2022 годах), фигуристку нередко подвергают критике. В основном она исходит от пользователей интернета, но иногда с подобными комментариями выступают и публичные личности.

Чаще всего обсуждаются оговорки, которые допускает Загитова в различных публичных выступлениях. Подобных неловких ситуаций с участием Алины было уже достаточно много: так, фигуристка оговорилась во время съемок репортажа о Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. В диалоге с мэром Москвы Сергеем Собяниным спортсменка сказала слово «благодарства», видимо, имея в виду «благодарности».

Также олимпийская чемпионка однажды, записывая кружок в своих социальных сетях, произнесла «быть самими сабими», имея в виду «самими собой». Фраза стала мемом, но Алина отреагировала на это иронично. Спортсменку поддержал ее соведущий, Алексей Ягудин: «Я всегда придерживался этого мнения и вновь скажу — не нужно бояться быть в какой-то степени нелепым и смешным. Мы все не идеальны. Рад, что это не давит на человека, а наоборот, присутствует юмор, — сказал олимпийский чемпион.

По ходу предсезонного турнира Sochi Hockey Open Загитова в эфире YouTube-канала местного хоккейного клуба произнесла слово, которое превратилось в настоящий мем. Алина, отвечая на вопрос о том, смотрит ли она хоккейные матчи, использовала редкую формулировку:

«Ну конечно. Это... Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер».

Каждая оговорка Алины широко обсуждается в Сети. Однако сама Загитова относится ко всему происходящему с долей иронии. Так олимпийская чемпионка решила обыграть свою оговорку «Безызбежно» в коллекции своего собственного мерча.

«...не нервничайте и будьте самими сабими :)», — написала Алина в своих социальных сетях.

Доходы

Заработки Загитовой складываются из гонораров за участие в ледовых шоу и вознаграждений, которые она получает от различных брендов и рекламных кампаний.

По данным портала AllFamousBirthday, Алина владеет капиталом в размере пяти миллионов долларов. Авторы издания проанализировали все доступные источники, включая Forbes & Business Insider. На основании полученных данных аналитики пришли к подобному выводу.

Алина Загитова. Фото Getty Images

Личная жизнь

Загитова не замужем и публично никогда не говорила о своей личной жизни. Тем не менее СМИ часто приписывали ей романы со спортсменами и представителями шоу-бизнеса. Больше всего имя фигуристки возникало в контексте нападающего «Ак Барса» Воронкова.

Преданные поклонники олимпийской чемпионки заметили, что Алина и Дмитрий синхронно выкладывали фотографии из одних и тех же мест. К тому же спортсменка часто посещала матчи казанского клуба.

Сама Загитова никак не прокомментировала возможные отношения с хоккеистом. А сам Воронков от ответа на вопрос уходил: «Алина Загитова? Не общались еще ни разу. Слухи, что встречаемся? Я не слышал. Нравится ли мне фигурное катание? Нравится».

Сама же Загитова о конкретике не говорила. Однако в одном из интервью намекнула, что у нее все-таки есть возлюбленный: «Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже... Занято ли мое сердце? Возможно», — заявила Алина в эфире кулинарного шоу на YouTube.

В настоящее время о личной жизни Загитовой ничего не известно. Разве что фигуристка дала понять, что в конкретный промежуток времени ее сердце свободно.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. Идеал мужчины? На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась», — сказала она в эфире «Шоу Воли».

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