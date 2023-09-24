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Биография Алины Загитовой: карьера в спорте и работа на ТВ

Алина Загитова после спорта получает образование и пробует себя в роли ведущей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова в детстве.
Алина Загитова.
Фото Ксения Нуртдинова
Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева.
Фото Getty Images
Алина Загитова.
Фото Getty Images
Алина Загитова.
Фото Getty Images
Алина Загитова.
Фото Getty Images
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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История олимпийской чемпионки.

Алина Ильназовна Загитова
Дата рождения: 18 мая 2002
Место рождения: Ижевск
Рост: 160 см.
Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Будущая олимпийская чемпионка родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Родители фигуристки дали ей имя в честь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По национальности Загитова — татарка. Ее отец, Ильназ Насихович, связан со спортом — он бывший хоккеист, а до сих пор работает тренером. Мать Лейсан занимается бизнесом: у нее есть три салона красоты в Ижевске.

У Загитовой также есть младшая сестра Сабина, которая с детства занимается фигурным катанием. Впрочем, сама Алина также могла оказаться и в художественной гимнастике: в шесть лет спортсменка покинула лед. Однако вскоре поменяла свое решение:

«В 6 лет я вообще бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику. Мама сказала, что я иду туда, чтобы у меня была хорошая растяжка в фигурном катании. В итоге мне в художественной гимнастике даже начали ставить программу. Я стала спрашивать у мамы, почему мне ставят программу и как это поможет в фигурном катании. А мама отвечает, что мы бросили фигурное катание. Я после этого сильно расплакалась. В итоге мама меня еще раз повела на фигурное катание», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Алина Загитова в детстве.

Карьера в фигурном катании

В 2007 году, когда семья Загитовых жила в Альметьевске, Алина в четыре года впервые пришла на лед. Первые тренировки будущей фигуристки проходили в городском дворце спорта по руководством Дамиры Пичугиной. В 2008 году, после переезда семьи в Ижевск, спортсменка продолжила занятия в детско-юношеской спортивной школе в группе Натальи Антипиной.

В 2015 году Загитова пошла на серьезный шаг — фигуристка переехала в Москву и попала в группу Этери Тутберидзе. 12-летней спортсменке непросто далась адаптация в новом городе и тренерском коллективе. К тому же она не могла привыкнуть к нагрузкам, которые были необходимы для дальнейшего прогресса. Тренер даже выгоняла свою ученицу, но потом решила оставить Алину в группе.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Алина Загитова. «Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова

«Я не привыкла еще к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала еще и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм.

Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю». Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке — Анне Царевой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось.

Тогда я решила вернуться домой в Ижевск. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить ее и попрощаться, сказать: «Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за все». А она говорит: «Давайте еще раз попробуем». Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у нее спросить", — цитирует Алину «7 дней».

В итоге прогресс не заставил себя ждать. В сезоне-2016/17 Загитова впервые выступила на этапах юниорской серии «Гран-при»: на первом заняла первое место, на втором — третье. А уже финал Алина выиграла, установив при этом три мировых рекорда: по баллам в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме.

В этом же сезоне Загитова завоевала золото на первенстве России среди юниоров, на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции, а также стала чемпионкой мира в своей возрастной категории. Таким образом, Алина в своем первом же и единственном юниорском сезоне завоевала всевозможные титулы и установила пять мировых рекордов.

Также Загитова выступила и на взрослом чемпионате России, на котором завоевала серебро, уступив только Евгении Медведевой. В мае 2017 года фигуристка перешла во взрослый разряд. Свой первый же турнир среди взрослых Алина выиграла — это был Кубок Ломбардии.

Затем Загитова победила на этапах серии «Гран-при» и квалифицировалась в финал, который в декабре 2017 года также выиграла. После этого Алина впервые выиграла чемпионат России и получила право выступить на главных стартах сезона.

В начале 2018 года фигуристка продолжила свою серию побед и стала чемпионкой Европы. А затем в составе сборной России 15-летняя Алина отправилась на Олимпийские игры в Пхенчхан. Там Загитова завоевала серебряную медаль в командном турнире, а также в упорной борьбе с Евгенией Медведевой победила в индивидуальных соревнованиях.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева.
Фото Getty Images

Завершить сезон на мажорной ноте Алине не удалось. На чемпионате мира в Милане Загитова стала лишь пятой — сказалась тяжелейшая усталость фигуристки после первого в жизни взрослого сезоне. Тем не менее спортсменка не планировала завершать карьеру и вошла в сезон-2018/2019.

После победы на Олимпийских играх Алина переживала пубертатный период. Выступать на прежнем уровне фигуристка уже не могла. К тому же более юные соперницы демонстрировали сложнейшие элементы ультра-си, которых в арсенале Загитовой не было.

В итоге в условиях тяжелой конкуренции Алина заняла пятое место в чемпионате России, которое позволило ей получить путевку на чемпионаты Европы и мира. После не самого удачного выступления на европейском первенстве в Минске Загитова стала чемпионкой мира в Сайтаме. И это было очень значимое достижение в карьере фигуристки.

Завоевав золото чемпионата мира, Алина стала только второй в истории мирового фигурного катания (после кореянки Ким Ен А) спортсменкой, которой удалось завоевать всевозможные титулы, и первой — в истории России.

После триумфа на мировом первенстве Загитова продолжила выступления в сезоне-2019/2020. Однако ее результаты были значительно ниже предыдущих: Алина завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при», а в финале «Гран-при» заняла последнее место. Этот турнир стал последним в карьере фигуристки на данный момент.

В декабре 2019 года Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. Алина не стала называть конкретных причин своего решения, однако отметила, что пока не планирует участвовать в соревнованиях:

«Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России в Красноярске. Соответственно, без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне меня не будет на этих турнирах, но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, буду так же тренироваться. Я думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь. Я очень благодарна им и Федерации фигурного катания, всем болельщикам, моей семье. Мы делали все это вместе», — сказала Загитова.

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В 2020 году Алина отказалась от контрольных прокатов и объяснила, что ей гораздо интереснее сейчас попробовать себя в роли ведущей «Ледникового».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — говорится в сообщении ФФККР.

С тех пор Загитова не принимала участия ни в национальных, ни в международных соревнованиях. Она появилась лишь в турнире по шоу-программам, на котором она заняла девятое место.

Достижения

  • Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»);

  • Олимпийская чемпионка в одиночном катании;

  • Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях;

  • Чемпионка мира;

  • Чемпионка Европы;

  • Победительница финала «Гран-при»;

  • Чемпионка России;

  • Чемпионка мира среди юниоров;

  • Победительница финала юниорского «Гран-при сезона»;

  • Чемпионка России среди юниоров;

  • Самая юная фигуристка, которая завоевала все главные титулы на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Противостояние с Евгенией Медведевой

После победы на Олимпийских играх Загитовой, чье противостояние с занявшей вторую строчку Евгенией Медведевой было особенно зрелищным, мир фигурного катания буквально раскололся на две части. Одна половина поддерживала Алину, а другая — ее более взрослую соперницу.

После перехода Медведевой от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру стало известно о том, что после поражения на Олимпиаде Евгения сказала тренеру: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Это спровоцировало слухи о возможном конфликте между двумя фигуристками.

Сами спортсменки отказывались отвечать на вопросы друг о друге. Но других подтверждений о том, что Медведева и Загитова как-то конфликтуют друг с другом, не было. Напротив, были совершенно другие моменты, которые демонстрировали отсутствие напряженных отношений между фигуристками.

Евгения Медведева и&nbsp;Алина Загитова. Загитову и Медведеву будут судить люди не из мира фигурного катания. В чем особенности турнира по шоу-программам?

Так, в декабре 2019 года фигуристка Бетина Попова выложила в социальных сетях фотографию, на которой Медведева фотографирует на телефон Загитову с букетом цветов. Снимок был сделан накануне показательных выступлений на чемпионате России в Саранске.

«С Алиной у нас нормальные, нейтральные отношения. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», — так Медведева ответила YouTube-каналу Fametime на вопрос о Загитовой.

Однако одна публичная перепалка между фигуристками все же случилась. После Кубка Первого канала в 2021 году, на котором Загитова и Медведева были капитанами, спортсменки провели достаточно напряженную пресс-конференцию. Турнир завершился победой команды Алины. Коллективу Евгении достался приз зрительских симпатий, однако двукратная чемпионка мира и Европы дала понять, что недовольна жеребьевкой. Медведев на пресс-конференции разделила мнение, что на турнире нет проигравших, тогда как Загитова несогласно покачала головой после этой реплики.

Медведева: Именно поэтому я и говорю, что Россия против мира должна

выступать.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель.

Медведева: И там, и там.

Загитова (подчеркнуто взяв паузу и изменившись в лице): И это «Красная машина». Ну все-таки кубок у нас.

Медведева: Поздравляем.

Тем не менее многие представители мира фигурного катания придерживаются мнения, что противостояние Евгении и Алины было раздутым. Так считает и тренер спортсменок, Этери Тутберидзе:

«Противостояние Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нем сначала себя, а потом — девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки. На тренировках они работают над своим контентом, а не над контентом соперницы», — приводит «КП» слова Тутберидзе.

Но все же раскол в мире фигурного катания действительно был. В частности, некоторые признавались, что отдавали предпочтение Медведевой или Загитовой. Так, Максим Траньков отмечал, что он и «многие спортсмены поддерживали на Олимпиаде Евгению». После чего поклонники Алины накинулись на олимпийского чемпиона в социальных сетях и даже желали ему смерти.

Противостояние двух фигуристок, пусть и больше медийное, привлекло в этот вид спорта огромное количество людей и способствовало его популяризации.

Медийная карьера

В 2020 году после решения о приостановке карьеры Загитова стала студенткой очного отделения Института государственной службы и управления в Академии при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Спустя год Алина также поступила в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на заочное отделение бакалавриата на платной основе.

Свой выбор олимпийская чемпионка мотивировала в первую очередь интересом к профессии журналиста. Также Загитова допускает для себя в будущем тренерскую карьеру — поэтому фигуристка пошла получать соответствующее образование.

«Я сейчас учусь в РАНХиГС, этот университет не связан со спортом, там больше политики, журналистики, а в спортивный вуз я пошла получить знания и «корочку» для того, чтобы я могла тренировать детей, чтобы понять, что я на это способна.

Там у меня заочное обучение, а в РАНХиГС — очное, поэтому я могу их совмещать. Конечно, тяжело, но что делать. Конечно, в РАНХиГС тяжелее. Там узнаешь что-то новое, а в спортивной сфере уже многое знаешь. Мне нравится познавать все новое", — заявила Загитова РИА «Новости Спорт» в 2022 году.

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Свои навыки фигуристка уже успела применить на практике. Алина два сезона была ведущей проекта «Ледниковый период» — в паре с Алексеем Ягудиным и в тандеме с Анной Щербаковой. Также Загитова работала корреспондентом для Первого канала в Пекине во время Олимпийских игр-2022.

Алину также часто приглашают выступать на различных форумах и прочих мероприятиях. Также Загитова работала ведущей на турнирах по фигурному катанию и контрольных прокатах сборной России. Спортсменка снималась для обложек таких глянцевых изданий, как Cosmopolitan Russia, Voice и Tatler.

Фигуристку активно привлекают в различные ледовые шоу — она участвовала в проектах Татьяны Навки и Этери Тутберидзе. Загитова часто появляется в рекламных роликах и становится амбассадором различных брендов. Так, Алина является глобальным послом немецкого бренда спортивной одежды и обуви Puma и японского косметического бренда Shiseido.

Алина Загитова. Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой

Загитова также пробует себя в самых различных сферах: она проводила показательный боксерский спарринг с Олегом Саитовым, одолела в фехтовании двукратную победительницу Олимпийских игр шпажистку Карину Азнавурян в шоу-поединке, а также пробовала себя в роли диджея перед началом одной из домашних игр «Локомотива».

Также Алина выступала вместе с певицей Zivert на закрытии шоу «Влюбленные в фигурное катание». Загитова пела под записанную заранее фонограмму своего же голоса.

Критика и фразы-мемы

Несмотря на то что Загитова неоднократно была названа лучшей телеведущей года в России (согласно голосованию, проведенному газетой «Комсомольская правда» в 2020, 2021 и 2022 годах), фигуристку нередко подвергают критике. В основном она исходит от пользователей интернета, но иногда с подобными комментариями выступают и публичные личности.

Чаще всего обсуждаются оговорки, которые допускает Загитова в различных публичных выступлениях. Подобных неловких ситуаций с участием Алины было уже достаточно много: так, фигуристка оговорилась во время съемок репортажа о Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. В диалоге с мэром Москвы Сергеем Собяниным спортсменка сказала слово «благодарства», видимо, имея в виду «благодарности».

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева. Загитову атакуют за очередные оговорки, Медведеву — за нескромность

Также олимпийская чемпионка однажды, записывая кружок в своих социальных сетях, произнесла «быть самими сабими», имея в виду «самими собой». Фраза стала мемом, но Алина отреагировала на это иронично. Спортсменку поддержал ее соведущий, Алексей Ягудин: «Я всегда придерживался этого мнения и вновь скажу — не нужно бояться быть в какой-то степени нелепым и смешным. Мы все не идеальны. Рад, что это не давит на человека, а наоборот, присутствует юмор, — сказал олимпийский чемпион.

По ходу предсезонного турнира Sochi Hockey Open Загитова в эфире YouTube-канала местного хоккейного клуба произнесла слово, которое превратилось в настоящий мем. Алина, отвечая на вопрос о том, смотрит ли она хоккейные матчи, использовала редкую формулировку:

«Ну конечно. Это... Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер».

Каждая оговорка Алины широко обсуждается в Сети. Однако сама Загитова относится ко всему происходящему с долей иронии. Так олимпийская чемпионка решила обыграть свою оговорку «Безызбежно» в коллекции своего собственного мерча.

«...не нервничайте и будьте самими сабими :)», — написала Алина в своих социальных сетях.

Доходы

Заработки Загитовой складываются из гонораров за участие в ледовых шоу и вознаграждений, которые она получает от различных брендов и рекламных кампаний.

По данным портала AllFamousBirthday, Алина владеет капиталом в размере пяти миллионов долларов. Авторы издания проанализировали все доступные источники, включая Forbes & Business Insider. На основании полученных данных аналитики пришли к подобному выводу.

Алина Загитова.
Фото Getty Images

Личная жизнь

Загитова не замужем и публично никогда не говорила о своей личной жизни. Тем не менее СМИ часто приписывали ей романы со спортсменами и представителями шоу-бизнеса. Больше всего имя фигуристки возникало в контексте нападающего «Ак Барса» Воронкова.

Преданные поклонники олимпийской чемпионки заметили, что Алина и Дмитрий синхронно выкладывали фотографии из одних и тех же мест. К тому же спортсменка часто посещала матчи казанского клуба.

Сама Загитова никак не прокомментировала возможные отношения с хоккеистом. А сам Воронков от ответа на вопрос уходил: «Алина Загитова? Не общались еще ни разу. Слухи, что встречаемся? Я не слышал. Нравится ли мне фигурное катание? Нравится».

Алина Загитова, Даниил Глейхенгауз, Ольга Паутова, Этери Тутберидзе, Анна Щербакова. Загитова поймала букет невесты, а Тутберидзе мило поздравила жениха. Как прошла свадьба Глейхенгауза

Сама же Загитова о конкретике не говорила. Однако в одном из интервью намекнула, что у нее все-таки есть возлюбленный: «Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже... Занято ли мое сердце? Возможно», — заявила Алина в эфире кулинарного шоу на YouTube.

В настоящее время о личной жизни Загитовой ничего не известно. Разве что фигуристка дала понять, что в конкретный промежуток времени ее сердце свободно.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. Идеал мужчины? На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась», — сказала она в эфире «Шоу Воли».

Социальные сети

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Алина Загитова
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