Фигуристка накачала стальные мышцы и поднимает огромные веса. Вместо тройных акселей она бедрами лопает арбузы

До чего фигурное катание может довести человека.

«Убивайся, чтобы стать чемпионом, или щади себя и никогда ничего не добьешься» — распространенный, хоть и бесчеловечный, подход в профессиональном спорте. Именно такой использовала тренер в отношении юной американской фигуристки Хикару Комиямы. Вот как спортсменка рассказывала о борьбе наставницы с ее весом:

— Она подходила ко мне и говорила: «Избавься от этого», просто щипала меня и говорила: «Избавься от этого к следующей неделе». Мне было всего 11 лет, и я не понимала, как это сделать. Тогда она сказала моей матери, чтобы та посадила меня на диету, составляющую 400 калорий в день.

Для понимания того, как это мало, стоит сказать, что человек, желающий серьезно похудеть, должен употреблять около 1400 калорий в день, но никак не на тысячу меньше. А результатом диеты для Хикару стало расстройство пищевого поведения, или просто булимия.

Фото Соцсети

Девушка закончила с фигурным катанием и очень долго боролась с последствиями болезни. Пока друзья не познакомили ее с пауэрлифтингом, который, по словам Хикару, спас ей жизнь. Употребление большого количества белка для роста мышц помогло Комияме начать преодолевать старые проблемы с едой.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Сегодня Хикару известна под прозвищем Маленький Зверь. При росте всего 152 см и весе 56 килограммов девушка в становой тяге поднимает вес, превышающий ее собственный в четыре раза. Или участвует в челленджах, где требуется раздавить арбуз одними ногами.

Кадр из видео

Теперь она отмечает, что относится к еде как к топливу для тренировок, а не как к чему-то, за что себя нужно наказывать. При этом не стоит думать, что мускулистая спортсменка забыла о женственности. Помимо штанги она увлекается стрип-пластикой и активно ведет соцсети с сотнями тысяч подписчиков.