Петербуржец выступит за Филиппины, а екатеринбуржец — за Канаду. Интриги чемпионата четырех континентов

Что интересного ждать от аналога чемпионата Европы по фигурному катанию?

В Колорадо стартует чемпионат четырех континентов. Это аналог чемпионата Европы для тех, кто к Старому Свету отношения не имеет. Для чемпионата Азии или Америки в фигурном катании участников не хватает, поэтому оставшиеся четыре части света объединили в один турнир. Отсюда и название — Азия, Африка, Австралия и две Америки. На эти соревнования россиян никогда не приглашали и до всех санкций, да и уровень соперников обычно ниже чемпионата Европы. Но это не значит, что на ЧЧК нам не за кем следить.

Отсутствие больших звезд и вторые составы

Пока над другими видами спорта висит риск перевода в Азию, фигурное катание может быть спокойно. Поскольку поехать на чемпионат четырех континентов — это значит выступать вместе с США... А других соревнований у ISU и нет, если не считать локальных Азиад и местных стартов. Хотя в среде фанатов этого вида спорта иногда можно услышать призывы отправить российских фигуристов на ЧЧК. Еще до всех санкций об этом писали на фоне упавшего уровня чемпионата Европы. Особенно после ЧЕ-2020, когда россияне взяли 10 медалей из 12, причем все четыре — золотые. Правда с альтернативным турниром все еще сложнее. Главные его участники — США, Канада и Япония — часто посылают на ЧЧК второй состав. Японцы не стесняются отправлять пятые, шестые места сборной, не желая мешать лидерам готовиться к чемпионату мира.

В Америке считают, что нужно поддерживать всех спортсменов и всем давать возможность проявить себя. Так лучшие едут на ЧМ, а вот те, кто чуть ниже, могут показать свои программы на чемпионате четырех континентов. Исключение не сделали даже для домашнего старта, и Ильи Малинина в Колорадо не будет. У Японии не стоит ждать Каори Сакомото, Шомы Уно или Маи Михары. Из больших звезд на турнир приехали разве что танцоры Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Бреди Теннелл и лучшая юниорка сезона Изабо Левито. У японской сборной выделяются парники Рику Миура/Риучи Кихара. В отсутствие россиян они сильнейшие в мире. Есть еще китаец Боян Цзинь и корейский одиночник Джун Хван Ча.

Вундеркинд из Екатеринбурга и дети российских чемпионов

И все же российскому зрителю будет за кого поболеть на чемпионате четырех континентов. Во-первых, на турнире участвует сборная Казахстана. В этом году она единственная из СНГ, хотя ранее пробивались и участники из Узбекистана, Туркмении, Киргизии. Шансов попасть в медали у представителей Казахстана немного. В стране сейчас нет сильных фигуристов, и замену Денису Тену с Элизабет Турсынбаевой так и не нашли. Тем не менее обратите внимание на Михаила Шайдорова и Анну Левковец — они наверняка будут бороться хотя бы за топ-10. Как всегда, много экс-россиян в Америке. В отсутствие Малинина главным нашим эмигрантом будет Максим Наумов. Сын российских чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова пока не так успешен, как «король квадов» Илья, но в условиях ослабленной конкуренции может заявить о себе.

Михаил Шайдоров. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

На чемпионате США у Максима, кстати, была «оловянная» медаль — по американской традиции награждают и четвертое место. С третьего места национального чемпионата на ЧЧК квалифицировался танцор Энтони Пономаренко — сын олимпийских чемпионов Марины Климовой и Сергея Пономаренко. Он выступает с Кристиной Каррейрой и рассчитывает на медаль. В Канаде пробился в сборную Стефан Гоголев. Родился Гоголев в русской семье в Торонто, но в раннем детстве перебрался в Екатеринбург. Там его и поставили на коньки — в местной ДЮСШ № 8 «Локомотив» он тренировался до 12 лет. Потом поехал в Cricket Club к Брайану Орсеру и считался вундеркиндом — уже в 13 он прыгал четверной лутц. Авансов Гоголев не оправдал, но шанс выйти на средний уровень у него еще есть. Русские корни можно найти и у Влады Васильевой — австралийской одиночницы, которая родилась в Новой Зеландии.

Первоуралец из команды Москвиной выступает за Филиппины

И все же самый удивительный участник чемпионата четырех континентов-2023 — Александр Коровин. Уроженец Первоуральска выступал с Алисой Ефимовой в школе Тамары Москвиной. И под ее руководством стал чемпионом Универсиады-2019 в Красноярске. Правда, это был последний успех пары. После сезона-2019/20 Ефимова поехала в Германию и теперь катается с Рубеном Бломмартом, а Коровин выбрал для себя... Филиппины. Это выглядело как шутка, тем более новость из твиттера филиппинской федерации Александр поспешил опровергнуть. Правда, следом появилось и видео Коровина с его новой партнершей Изабеллой Гомес. Александр пообещал журналистам все рассказать, но и спустя два с половиной года полноценного рассказа о том, как жизнь перенесла его из Санкт-Петербурга в Манилу, мы не дождались...

Алиса Ефимова и Александр Коровин. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Хотя в самих Филиппинах Коровин, похоже, бывает редко. Пару Гомес/Коровин тренирует Марина Зуева — так что Александр, ровно как в свое время Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, сочетает ледовые тренировки с купанием на пляжах Флориды. О спортивных перспективах новой пары из экзотической страны говорить пока тяжело. Они стали, к примеру, чемпионами Филиппин. Впрочем, многие из нас могли бы ими стать — конкурентов не было. Выиграли серебро на Кубке Ниццы, с других турниров снимались. Многого от пары ждать не стоит, но с учетом общей деградации вида варианты могут появиться. На чемпионство всерьез претендует Деанна Стелато-Дудек, которая каталась еще в 1990-е. Почему бы не попробовать бороться за пьедестал и Коровину?

Расписание соревнований

9 февраля, четверг

22.35 Женщины. Короткая программа

10 февраля, пятница

4.45 Мужчины. Короткая программа

21.35 Пары. Короткая программа

11 февраля, суббота

0.35 Танцы. Ритм-танец

4.00 Женщины. Произвольная программа

12 февраля, воскресенье

0.50 Пары. Произвольная программа

4.15 Мужчины. Произвольная программа

23.15 Танцы. Произвольный танец