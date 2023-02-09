Грузия запретила Губановой участвовать в российском шоу? Чемпионка Европы не выступит в Москве

Зрители не увидят Анастасию на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Новоиспеченная чемпионка Европы Анастасия Губанова должна была выступать в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Во всяком случае так гласили афиши и списки участников, предоставленные организаторами. Однако Федерация фигурного катания Грузии сообщила, что разрешения на выступление своей спортсменки не давала. Что это значит? И могли ли россиянке, выступающей за грузинскую сборную, запретить участие в российском шоу?

Заявление

Организаторы шоу «Влюбленные в фигурное катание» заявили, что за неделю до мероприятия билетов в продаже не осталось. И в этом нет совершенно ничего удивительно — в мероприятии примут участие звезды российского фигурного катания, а также ожидалось появление новой чемпионки Европы — Анастасии Губановой. Но похоже, что бывшая российская фигуристка в Москве не выступит.

Представители грузинской федерации фигурного катания отметили, что некоторые СМИ пытаются распространять ложные факты и вызвать сомнения в обществе. И тем самым опровергли информацию об участии своей спортсменки в шоу.

«Анастасия Губанова, как и другие члены сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по договоренности с руководством фигурного катания Грузии. Федерация не принимала решения об участии Губановой в указанном мероприятии», — говорится в сообщении организации.

Анастасия Губанова. Фото Reuters

Причины

Конкретных причин, почему фигуристка, которая даже после смены спортивного гражданства продолжает жить и тренироваться в России, не выступит в данном шоу, не называли. Но скорее всего, данное решение связано с политической обстановкой. В настоящее время российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в международных стартах.

И неизвестно, как отреагировала бы мировая общественность на появление Губановой на шоу в Москве. Вдруг кто-то потребовал бы ее отстранения? А впереди чемпионат мира, на который Анастасия поедет явно с массой амбиций. А дальше — кто знает... Возможно, после возвращения россиян на международную арену такого шанса на медали у нее и у Грузии может больше и не быть.

Также данное решение могли принять исходя из тренировочного плана спортсменки, которая в настоящее время готовится к мировому первенству. И нарушать его явно нет никаких весомых аргументов: шоу — это здорово, но чемпионат мира однозначно важнее. Рассуждать о причинах можно долго, но заявление грузинской стороны четко дает понять, что Губанова в спектакле «Влюбленные в фигурное катание» участия не примет. Это решение федерации, которая не дала разрешения.

Анастасия Губанова. Фото AFP

Запреты

Анастасия — далеко не первая фигуристка, которой не позволили выступить в российском шоу, однако в ее случае все выглядит довольно мирным. Чего нельзя сказать о других примерах. Так, олимпийский чемпион Виктор Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в российском шоу. На официальном сайте организации так и сообщалось, что причиной данного решения стало его появление в постановке Татьяны Навки «Аленький цветочек». Позднее у спортсмена отняли и государственную стипендию.

Похожая ситуация была и с литовскими фигуристами. Призеры чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступали в шоу Навки «Лебединое озеро». В Литве этому, мягко говоря, были не очень рады. Правда, литовский дуэт принимает активное участие в различных российских проектах уже более 10 лет. Но только в прошлом году пару обвинили в нарушении санкций и «действиях, не соответствующих позиции государства».

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени. Также министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержит идею лишить Маргариту литовского гражданства. Ванагаса это вряд ли бы коснулось, так как он гражданин Литвы по рождению. Так что случай с Губановой выглядит еще вполне адекватным. Хотя московским поклонникам Анастасии должно быть обидно.