Каким будет дебют Трусовой при Соколовской? Этап в Сочи — вотчина Александры и Марка Кондратюка

Главная пара нашего фигурного катания выступит на берегу Черного моря.

В субботу в Сочи стартует второй этап российской серии «Гран-при». На этот раз соревнования примет олимпийская арена «Айсберг». Главными звездами соревнований будут спортсмены из группы Светланы Соколовской. И если выступление Марка Кондратюка больших интриг не имеет, то вот для Трусовой это будет первый важный старт с новым тренером у бортика. К тому же ходят слухи о сложном состоянии здоровья Александры, и в деле мы девушку не видели с сентябрьских контрольных прокатов. Так что вопросов немало — сколько будет четверных (и будут ли вообще), как Соколовская будет строить с Трусовой отношения во время старта. И, в конце концов, придут ли Трусова и Кондратюк на прокаты друг друга.

Трусова на одном старте с Кондратюком — отличный пиар-ход

С трудом верится, что в Федерации фигурного катания России могли намеренно поставить Александру Трусову и Марка Кондратюка на один совместный этап в Сочи. Во-первых, распределение по этапам случилось еще до перехода Трусовой в ЦСКА, а обычно распределяют спортсменов по соревнованиям согласно спискам одной школы и тренера — для удобства логистики. Во-вторых, вряд ли ФФККР обратила внимание на отношения подростков и рассматривала их совместную поездку на берег Черного моря как сильный маркетинговый ход. Тем не менее решение гениальное. Кадры с поцелуями Трусовой и Кондратюка сразу после проката сильно продвинут российскую серию «Гран-при» в медиапространстве. А это ей очень необходимо, ведь московские соревнования сильным спросом не отличались ни с точки зрения болельщиков на арене, ни со стороны телезрителя.

В Сочи пока также без аншлагов, но там и людей в конце октября собрать сложнее, чем в столице. Зато перед этапами в Казани и Самаре кадры с Александрой и Марком могут стать неплохой рекламой. Ведь пока что и волжские арены ажиотажным спросом не пользуются. Судя по всему, снятий не ожидается, поэтому теперь ждем только одного важного условия — победы Трусовой и Кондратюка. А вот с этим могут возникнуть проблемы. Текущая форма «королевы квадов» неизвестна, а инсайдеры утверждают, что фигуристка практически не тренирует в новой школе четверные прыжки. Судя по всему, причина в последствиях травмы спины, и, если непосредственно перед стартом Трусова себя лучше чувствовать не будет, Соколовская вряд ли ей позволит рисковать собой и идти на четыре оборота несмотря ни на что.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Среди конкурентов Трусовой выделяются Петросян и Самоделкина

В крайнем случае для Трусовой есть вариант с одним или двумя четверными в произвольной — но ни о какой пятиквадке сейчас не может быть и речи. При этом соперницы у Александры самые серьезные — Софья Самоделкина и Аделия Петросян. Самоделкина с этого сезона также тренируется у Соколовской, и для нее этап в Сочи также станет большой премьерой нового штаба. При этом у Софьи, как и у Трусовой, есть ряд нерешенных проблем со здоровьем, так что и она вряд ли решится на свой полный набор. А он включает в себя, напомним, четверные лутц и риттбергер, сальхов, а также тройной аксель. Вероятно также, что опытная Соколовская решит через внутренние вопросы распределить контент девушек так, чтобы преимущество все же оставалось у Трусовой, — ей сейчас гораздо важнее победа Александры.

Много интриг вокруг набора Петросян. Аделия — единственный мощный актив «Хрустального» в Сочи, а значит, лучшая возможность чем-то ответить Трусовой, которая решила покинуть штаб Этери Тутберидзе во второй раз. Коронный прыжок Петросян — четверной риттбергер, однако на контрольных прокатах она не смогла показать его чистым. Зато уверенно делала тулуп, а недавно продемонстрировала и сальхов. В результате с разными вариантами мы можем увидеть вплоть до четырех четверных, и с учетом не самой лучшей репутации Трусовой в плане хореографии отказ от ультра-си может привести к поражению. Зная характер Александры, она может настоять на риске ради победы любой ценой, и тут все карты в руках у Соколовской — сможет она убедить своенравную спортсменку или нет. Из других имен интерес могут вызвать разве что Вероника Яметова и София Захарова. Остальные фигуристки при всем уважении пока что по уровню проседают.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В парах, танцах и у мужчин практически без интриги

Мужской турнир также имеет явных лидеров и массовку. Главная звезда — Марк Кондратюк. В его соперниках — Артем Ковалев, Петр Гуменник и Алексей Ерохов. Задача Кондратюка простая и сложная одновременно — чисто делать свой контент. Марка любят судьи, после феерического прошлого сезона по крайней мере на внутренней арене он может рассчитывать на лояльность и высокие компоненты. Но при этом на контрольных прокатах у фигуриста мало что получалось. Непонятно и как спортсмен перенес недавнюю болезнь. Еще одна интрига — новая произвольная от Ильи Авербуха, поскольку на предыдущий вариант были получены негативные рецензии. В парах борьбу изначально тоже не ждешь — уж больно Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выглядят сильнее всех соперников. Но, памятуя о провале Евгении Тарасовой и Владимира Морозова неделю назад, спешить с выводами не хочется. В конце концов, и Бойкова с Козловским — не самые стабильные ребята в мире.

В случае ряда грубых ошибок шансы открываются у многих. Неплохой набор и у Анастасии Мухортовой с Дмитрием Евгеньевым, и у Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Эксперты отмечают и Екатерину Гейниш с Дмитрием Чегиревым. Так что как минимум битва за серебро и бронзу будет интересной. Чего не скажешь о танцах на льду. Есть Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — неизвестно, что вообще должно произойти, чтобы номинальный на сегодня первый номер сборной проиграл. Дальше — сильные юниоры Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Следом за ними — три региональные пары без рейтинга и судейского авторитета. Им предстоит не более чем битва друг с другом — танцы не та дисциплина, где есть резкий социальный лифт. Всем правит пресловутая «очередь», и, хоть конкурентов в ней сейчас и убавилось, на многое рассчитывать не стоит.

Участники второго этапа «Гран-при России» в Сочи (28-30 октября):

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Расписание соревнований

29 октября, суббота

13.30 Танцы. Ритм-танец

15.00 Женщины. Короткая программа

16.45 Пары. Короткая программа

18.05 Мужчины. Короткая программа

30 октября, воскресенье

13.00 Танцы. Произвольный танец

14.45 Женщины. Произвольная программа

16.45 Пары. Произвольная программа

18.15 Мужчины. Произвольная программа