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Фигурное катание

Сегодня, 00:30

Жена Авербуха пошла по стопам Загитовой. Подробности шоу в честь Великой Отечественной войны

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мария Петрова и Алексей Тихонов с дочерью.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В «Мегаспорте» катались в гимнастерках и форме, возвращалась Усачева и пела Арзамасова.

Илья Авербух перед началом шоу сказал журналистам, что важно не спекулировать на теме Великой Отечественной войны, поэтому не будем на ней концентрироваться и мы. Слишком тонкая материя, которая у каждого генерирует разные эмоции и которую лучше проживать лично, в семьях, а не публично и напоказ. Тем более, что в шоу Авербуха на военную тематику было много спортивного, на что точно можно обратить внимание. Времени, насколько знаю, у Ильи на постановки было немного, поэтому ударно по-стахановски нагоняли в последний день. На фоне противотанковых «ежей» и мешков.

Что 4 мая в «Мегаспорте» случилось знакового?

Первое. На лед вернулась главная танцевальная пара России Александра Степанова/Иван Букин. Почему главная? Синицина/Кацалапов претензий на возобновление карьеры не озвучивали, Дэвис/Смолкин вообще в другом полушарии. Худайбердиевой и Базину, при всем к ним уважении, при живых Степановой и Букине придется потесниться. Вообще говорят, что первые роды — для женщин сильнейший допинг, так что теперь Саша будет тащить. Допинг в хорошем смысле слова, конечно.

Второе. Впервые в сезоне выступила Дарья Усачева — одиночница, которую многие забыли, хотя она была совсем недалека от поездки на Олимпиаду и на чемпионате России за год до Игр заняла четвертое место. По ее словам (и видео в соцсетях), она собрала все тройные — но к сожалению, показать их в первом прокате на публике не смогла. С тройного тулупа упала, но двойной аксель был чистым. На мой вопрос о будущем Даша недвусмысленно сказала, что катается, «как видите», одна, и никаких препятствий для выступлений в одиночном катании не видит.

Вопрос в целеполагании — выступать зачем? Но в любом случае Усачева — имя для нашего женского одиночного совсем не проходное, и ее возвращение на соревнования... шороху, может, и не наведет, но хотя бы пробьет на ностальгию. Да простит Дарья, но это объективность, никакого хейта. Но любые соревнования она украсит точно.

Евгения Медведева показала и&nbsp;сольный номер, и&nbsp;номер в&nbsp;паре с&nbsp;Александром Энбертом.

Третье. Первый прокат состоялся у новой танцевальной пары Ирина Хавронина/Девид Нарижный, создание которой сопровождалось большими разборками в соцсетях и даже дракой. Ребята, как широко известно в узких кругах, встречаются, и так бывает, особенно в танцах, когда это влияет на создание пар (Ирина и Девид сменили партнеров в прошедшем сезоне). Конечно, до блеска им далеко, но насколько известно нам, программы ставятся и ребята даже хотели выйти на турнир шоу-программ в марте. Пока сами не с прессой не разговаривают — тренеры чего-то остерегаются. Хотя казалось бы, чего остерегаться — сейчас любая публичность на руку.

Четвертое. В Москве на шоу выступила чисто мужская пара. То есть вышли два парня Григорий Забелло и Анатолий Сластин и вместе показали классный номер с акробатическими трюками. И представляете, из-за катания двух мужчин в паре никто не схватил сердечный приступ. Здесь, конечно, тонкая грань, скажут критики — но сама идея парного мужского или женского катания, которая, кстати, может принести России больше олимпийских медалей через лет 20 не есть нечто апокрифически-еретическое и не заслуживает костра инквизиции автоматом. Опыт 4 мая это подтверждает.

Пятое, по мелочи. Медведева сделала тодес — еще один элемент парного катания. Лиза Туктамышева же сказала, что чемпионка мира вернется на соревнования. Кто мешает, как Косторной, сделать это через парное?

Лиза Арзамасова, жена Ильи Авербухза и та самая Галина Сергеевна из «Папиных дочек» впервые публично спела на большой арене. И сделала это, по моему скромному мнению без музыкалок и с одним годом в школьном хоре, лучше Загитовой. Матвею Ветлугину, который выступал под ее сопрано, тоже понравилось: «У нее очень трогательный, нежный голос, это было двойное удовольствие кататься под эту композицию в ее исполнении. Кто лучше поет — Медведева, Загитова или Арзамасова? Медвегитасова». У Матвея, кстати, это первое полноценное шоу в карьере — у него есть большой потенциал в именно в эпатажно-шоуменском направлении.

Но в общем и целом — кажется, нашим шоу нужен глоток свежего воздуха. Либо темы и проработка глубже, либо другой формат — убирать шоу в принципе и делать прыжковые баттлы, тем более их уже практикуют в концовках Тутберидзе и Плющенко. Эта весна не пахла новизной.

Фигурное катание
Виктория Синицина
Евгения Медведева
Илья Авербух
Никита Кацалапов
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