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Фигурное катание

27 сентября, 14:00

Что со здоровьем у Трусовой? Была на виду все лето, а теперь не в состоянии выступать

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александру хотели снять с контрольных прокатов из-за травмы спины, но она сама изъявила желание откатать короткую программу.

В воскресенье Александра Трусова не смогла показать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной в Москве. Официальная причина снятия — травма спины. Но с короткой фигуристка выступала и выглядела на льду довольно уверенно. Но риск усугубить повреждение при этом был очень серьезный. Стоила ли игра свеч?

Тренеры хотели снять с прокатов

Хореограф группы Даниил Глейхенгауз рассказал в интервью ФФККР, что у Трусовой болела спина и у тренерского штаба были все основания снять фигуристку с контрольных прокатов. «К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были ее снять вообще с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась», — рассказал Глейхенгауз.

Этери Тутберидзе отметила, что выступить только с короткой программой было желание Александры:

— Но Саша сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу, — добавила знаменитый специалист.

Опыт выступлений с травмой у Трусовой уже был: в прошлом году фигуристка выиграла этап «Гран-при» в США с повреждением ноги. И даже прыгнула четверной лутц в произвольной программе. Но после этого она не смогла выступить на этапе в Японии.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренировки в облегченном режиме

О проблемах со здоровьем рассказала сама Александра после выступления с короткой программой. Она не стала вдаваться в подробности травмы, но отметила, что тренироваться начала за неделю до прокатов, и делала это в облегченном режиме.

— Настроение хорошее, очень понравилось выступать, — заявила Трусова. — Могу сказать, что сейчас тренируюсь в облегченном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать, потому что ждут болельщики. Что конкретно со спиной? Просто травмировала, накопительный эффект. Я неделю не каталась, потом каталась только на одном льду в день. Вышла неделю назад, каталась по 50 минут. Я не каталась бы вообще, если бы не надо было выступать. Каталась, сколько могла, потом меня отпускали.

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Конечно, Сашу можно понять — выступать на таком масштабном мероприятии, как контрольные прокаты, — это огромное удовольствие для фигуриста. Еще совсем недавно это было закрытым мероприятием, на которое не пускали ни зрителей, ни СМИ. Теперь открытые прокаты — это шоу, официальный старт сезона, настоящий праздник для всех, связанных с миром фигурного катания.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Амбиции и травмы

Согласно распределению фигуристов по этапам «Гран-при России», ближайшим стартом Трусовой должен стать этап в Сочи 2830 октября. На него целый месяц, но хватит ли его на восстановление? С учетом того, что текущий сезон абсолютно нестандартный, не будет никаких международных стартов, наверное, было бы лучше для здоровья фигуристки поберечь себя. Особенно в начале сезона.

Никто не ждал четверных на контрольных прокатах. Главное, показать постановки и услышать мнения специалистов — это основная цель данного мероприятия. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила, что фигуристы и не должны быть готовы физически в сентябре:

— Снятие Трусовой? Не готовы физически. А почему они должны быть готовы в сентябре делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает, можете выйти из зала", — сказала «СЭ» Тарасова.

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У Саши было очень активное лето — участвовала в соревнованиях в прыжках в длину, проводила открытые тренировки. Столь плотный график вполне объясним — Трусова стала одной из самых популярных спортсменок страны и получает много приглашений на различные мероприятия.

Но за такими фигуристками, как Александра, хочется наблюдать и дальше. Очень интересно, какая у нее в текущем сезоне произвольная программа, какой будет контент, какую планку для себя поставит сама фигуристка. И очень хотелось бы, чтобы всем амбициозным планам Трусовой не мешали проблемы со здоровьем.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После прокатов было даже небольшое чувство тревоги, ведь практически у всех фигуристок, за исключением вчерашних юниорок, были какие-то проблемы со здоровьем. Кому-то, как Анне Щербаковой и Алене Косторной, пришлось даже перенести операции и пропустить контрольные прокаты. Амбиции — это круто, но здоровье важнее.

Но раз было принято решение показать короткую программу — значит это было допустимо в текущей форме спортсменки. Остается только пожелать Трусовой здоровья и ждать ее появления уже на соревнованиях.

Фигурное катание
Александра Трусова
Даниил Глейхенгауз
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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