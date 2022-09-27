Что со здоровьем у Трусовой? Была на виду все лето, а теперь не в состоянии выступать

Александру хотели снять с контрольных прокатов из-за травмы спины, но она сама изъявила желание откатать короткую программу.

В воскресенье Александра Трусова не смогла показать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной в Москве. Официальная причина снятия — травма спины. Но с короткой фигуристка выступала и выглядела на льду довольно уверенно. Но риск усугубить повреждение при этом был очень серьезный. Стоила ли игра свеч?

Тренеры хотели снять с прокатов

Хореограф группы Даниил Глейхенгауз рассказал в интервью ФФККР, что у Трусовой болела спина и у тренерского штаба были все основания снять фигуристку с контрольных прокатов. «К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были ее снять вообще с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась», — рассказал Глейхенгауз.

Этери Тутберидзе отметила, что выступить только с короткой программой было желание Александры:

— Но Саша сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу, — добавила знаменитый специалист.

Опыт выступлений с травмой у Трусовой уже был: в прошлом году фигуристка выиграла этап «Гран-при» в США с повреждением ноги. И даже прыгнула четверной лутц в произвольной программе. Но после этого она не смогла выступить на этапе в Японии.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренировки в облегченном режиме

О проблемах со здоровьем рассказала сама Александра после выступления с короткой программой. Она не стала вдаваться в подробности травмы, но отметила, что тренироваться начала за неделю до прокатов, и делала это в облегченном режиме.

— Настроение хорошее, очень понравилось выступать, — заявила Трусова. — Могу сказать, что сейчас тренируюсь в облегченном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать, потому что ждут болельщики. Что конкретно со спиной? Просто травмировала, накопительный эффект. Я неделю не каталась, потом каталась только на одном льду в день. Вышла неделю назад, каталась по 50 минут. Я не каталась бы вообще, если бы не надо было выступать. Каталась, сколько могла, потом меня отпускали.

Конечно, Сашу можно понять — выступать на таком масштабном мероприятии, как контрольные прокаты, — это огромное удовольствие для фигуриста. Еще совсем недавно это было закрытым мероприятием, на которое не пускали ни зрителей, ни СМИ. Теперь открытые прокаты — это шоу, официальный старт сезона, настоящий праздник для всех, связанных с миром фигурного катания.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Амбиции и травмы

Согласно распределению фигуристов по этапам «Гран-при России», ближайшим стартом Трусовой должен стать этап в Сочи 28—30 октября. На него целый месяц, но хватит ли его на восстановление? С учетом того, что текущий сезон абсолютно нестандартный, не будет никаких международных стартов, наверное, было бы лучше для здоровья фигуристки поберечь себя. Особенно в начале сезона.

Никто не ждал четверных на контрольных прокатах. Главное, показать постановки и услышать мнения специалистов — это основная цель данного мероприятия. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила, что фигуристы и не должны быть готовы физически в сентябре:

— Снятие Трусовой? Не готовы физически. А почему они должны быть готовы в сентябре делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает, можете выйти из зала", — сказала «СЭ» Тарасова.

У Саши было очень активное лето — участвовала в соревнованиях в прыжках в длину, проводила открытые тренировки. Столь плотный график вполне объясним — Трусова стала одной из самых популярных спортсменок страны и получает много приглашений на различные мероприятия.

Но за такими фигуристками, как Александра, хочется наблюдать и дальше. Очень интересно, какая у нее в текущем сезоне произвольная программа, какой будет контент, какую планку для себя поставит сама фигуристка. И очень хотелось бы, чтобы всем амбициозным планам Трусовой не мешали проблемы со здоровьем.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После прокатов было даже небольшое чувство тревоги, ведь практически у всех фигуристок, за исключением вчерашних юниорок, были какие-то проблемы со здоровьем. Кому-то, как Анне Щербаковой и Алене Косторной, пришлось даже перенести операции и пропустить контрольные прокаты. Амбиции — это круто, но здоровье важнее.

Но раз было принято решение показать короткую программу — значит это было допустимо в текущей форме спортсменки. Остается только пожелать Трусовой здоровья и ждать ее появления уже на соревнованиях.