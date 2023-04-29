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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Александра Степанова
Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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4 мая в «Мегаспорте» — большое событие.

Спорт знает множество примеров возвращения спортсменок после рождения детей. Гораздо меньше героинь, которые приступали к работе уже через месяц-два после родов. Такие случаи — скорее исключение.

Степанова снова на льду

Еще одно исключение предстоит увидеть зрителям шоу Ильи Авербуха в московском «Мегаспорте» — Александра Степанова совершила подвиг и после родов два месяца назад уже готова выступать. В субботу на тренировочной арене прошла репетиция шоу, открытая для журналистов. Хорошая традиция, которой нет у Тутберидзе или Плющенко — хотя есть ощущение, что при грамотном маркетинге на тренировки Валиевой или Трусовой можно билеты продавать.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин. Российская фигуристка вернулась после долгого перерыва. Она не говорит о причинах отсутствия

Степанова рассказала, что вернулась в спорт без проблем, а ее партнер Иван Букин, с которым Саша каталась до декрета, со смехом заметил, что партнерша после перерыва катается даже лучше него. Но в целом пара была аккуратна в выражениях — этой весной они осуществили самый громкий трансфер в российском фигурном катании, перейдя к Александру Жулину от дуэта Свинин/Жук. Так что «новые ощущения», «соскучились», «состояние хорошее». Отдаем должное Степановой — дорогого стоит не жаловаться на сложности в такой обстановке.

Неполитическая память

Что за шоу будет 4 мая? Называется оно «Любимые песни о главном» и посвящено войне 1941-1945 годов. В субботу на репетиции собрались Евгения Медведева и Александр Энберт, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — все катали под песни на военную тематику: «Темная ночь», «Нежность» и другие. В нынешних обстоятельствах, видимо, тематика будет чувствоваться обостренно. Но участники настаивают, что их шоу посвящено исключительно Великой Отечественной и неполитизированной памяти о ней. «Это инициатива снизу, а не сверху», — формулирует Авербух.

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Костомарова ждут в шоу

Настроение у участников действительно хорошее — правда, говорят, что ставят номера в аврале и у большинства еще ничего не готово. Но люди участвуют такие, что могут делать чисто на классе. Так что ощущения аврала не было — Букин в шутку просил камеру у Энберта, который теперь стал блогером (желаем ему не повторить судьбу Блиновской), Авербух тоже шутил, но на мою просьбу исполнить тулуп все-таки покачал головой. В итоге покидал режиссер шоу лед последним на глазах у удивленных юных шорт-трекисток.

Среди участников будут Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Матвей Ветлугин, планируются Дарья Усачева и Алина Горбачева, еще один участник — из Донецка. Это подопечный Светланы Соколовской Михаил Тихонов. Про него Авербух рассказал символичную историю: «Он участвовал в проекте «Ледниковый период. Дети», и тогда я его обрубил. А теперь спустя столько лет вот предложил поучаствовать шоу. В некотором роде отдал должок».

Но еще одного момента на шоу, как мне кажется, ждать стоит. С января в группе Авербуха нет Романа Костомарова, и будет красиво, если он в каком-то качестве появится на шоу в Москве. Если, как говорят Авербух и Жулин, Роман уже шлет голосовые, представьте — как было бы красиво увидеть видеопослание от него на кубе? Дай бог, чтобы победы у нас были такими, без необходимости переживать массовую смерть. Жизнь должна быть сильнее — фигурное катание как одно из проявлений искусства именно про это.

Фигурное катание
Александра Степанова
Илья Авербух
Роман Костомаров
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