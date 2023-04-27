Где в новом сезоне можно увидеть Валиеву и Туктамышеву? Нашим фигуристам озвучили календарь-2023/24

Стали известны города, которые примут серию российских «Гран-при» и чемпионат страны, но состав участников пока неизвестен.

Примерный календарный план на первую половину сезона-2023/24 стал известен 26 апреля. Шесть этапов «Гран-при» примут шесть городов-миллиоников, финал и открытые прокаты, как и последний этап, пройдут в Москве. Чемпионат России запланирован в Челябинске.

Расширение географии соревнований

В воскресенье, 23 апреля, в рамках финала Кубка Московского спорта прошла пресс-конференция тренеров, спортсменов и чиновников Федерации фигурного катания на коньках России. Антон Сихарулидзе, исполняющий обязанности президента ФФККР, ответил на вопрос журналистов о календарном плане на новый сезон.

— Буквально три дня назад на исполкоме Федерации фигурного катания России был принят календарный план нового сезона. Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Весь план, по сути, остается, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность, чтобы провести все на более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным. Каждый город, где будут проходить соревнования, я сейчас не назову, но эта информация будет абсолютно открытой, ее можно будет увидеть на сайте ФФККР, — объяснял олимпийский чемпион.

Спустя всего несколько дней стало известно, где пройдут этапы российского «Гран-при». В прошлом году все шесть этапов уместились в европейской части страны: два — в Москве и по одному в Самаре, Казани, Перми и Сочи. В новом сезоне география более обширная — Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Финал тоже отдан столице России.

Вообще история с географическим разнообразием этапов — вещь хорошая. Большее количество зрителей сможет увидеть лучших спортсменов страны, заинтересоваться фигурным катанием и тем самым повысить популярность спорта. С другой стороны, фигуристам не так удобно лететь в отдаленные уголки России — в частности, в азиатские города. Еще и часовые пояса менять придется. Скорее всего, у них не будет возможностей побывать на двух этапах подряд — слишком много моральных и физических сил нужно будет затратить.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Состав участников — загадка

Точное расписание соревнований пока неизвестно — в прошлом сезоне состав и время выхода участников на лед и тренировки становились понятными за несколько дней до турнира. Пока что можно делать вывод, что все соревнования начинаются в пятницу и заканчиваются в понедельник. Предполагаем, что в пятницу будут официальные тренировки, а в понедельник — день отъезда. Предшествовать этапам взрослых будут аналогичные у юниоров — здесь все так же, как было в прошлом году.

После трех этапов спортсменов ждет небольшой перерыв — 4-5 ноября соревнований не будет. С чем это точно связано, непонятно — возможно, с праздничными днями и неудобством аренды арены в это время.

Немного про ледовые комплексы в городах. Где именно будут проводиться турниры, тоже пока точно неизвестно. В Уфе есть арена, которая является домашней для хоккейного клуба «Салават Юлаев». В Омске в прошлом году открыли G-Drive Арену, где недавно прошло шоу Этери Тутберидзе. Компания поддерживает команду известного тренера и отдельно — одиночницу Елизавету Туктамышеву. Чемпионка мира, например, выступает в туре у Этери Георгиевны и катает один номер в каждом шоу. А в Омске их было два. Можно даже поставить на то, что Лиза приедет в Омск. Красноярск в декабре принимал чемпионат России — «Платинум Арена» готова. В Самаре, Казани и Москве были этапы в прошлом году — так что там тоже все с инфраструктурой понятно.

Открытые прокаты сборные России также проведут в Москве, в ледовом дворце «Мегаспорт», 16-17 сентября. А чемпионат страны — в Челябинске, ориентировочно 20-24 декабря. В этом городе подобный турнир проводили уже трижды — в последний раз в 2020 году.

Предварительный календарный план на первую половину сезона-2023/24

Контрольные прокаты сборной России — Москва, 16-17 сентября

«Гран-при России»:

Первый этап — Уфа, 13-16 октября

Второй этап — Омск, 20-23 октября

Третий этап — Красноярск, 27-30 октября

Четвертый этап — Казань, 10-13 ноября

Пятый этап — Самара, 17-20 ноября

Шестой этап — Москва, 24-27 ноября

Чемпионат России — Челябинск, 20-24 декабря