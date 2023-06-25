Вагнер, Чен и американцы бунтуют из-за Валиевой. Они устроили целую акцию

Американские фигуристы не могут дождаться своих медалей и протестуют.

На фоне масштабных событий в России за рубежом действует своя повестка, и, если говорить о мировом спорте, там дело Камилы Валиевой остается одной из главных тем. И призмой, через которую смотрят на весь наш спорт. В субботу прошло 500 дней со дня награждения фигуристов олимпийскими медалями за командный турнир в Пекине. Фантомного награждения, которое было отменено за час до начала. Американцы продолжают высказывать недовольство по этому поводу.

Акция протеста

Сборная США по фигурному катанию сфотографировалась с пустыми коробками от олимпийских медалей в знак протеста против долгого рассмотрения допингового дела россиянки Камилы Валиевой, и некоторые спортсмены опубликовали снимки в соцсетях. Коробки, кстати, раздали и золотым медалистам, то есть россиянам. Красивые футляры и даже послание от Томаса Баха внутри. Будто из прошлой жизни.

Фото из соцсетей Винсента Чжоу

Один из участников того турнира Винсент Чжоу, проигравший свою программу Марку Кондратюку, так высказался о фотографии:

— Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы все еще ждем. То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок. И мы, чистые спортсмены, платим за это цену. Мы хотим прозрачности в системе, которая призвана поддерживать олимпийские принципы. Я призываю МОК, РУСАДА и ВАДА сделать все, что в их юридических силах, чтобы обеспечить соответствующий исход слушаний в CAS 26-29 сентября, — подписал спортсмен фото в Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») Чжоу.

Американские фигуристы передали свои коробки от медалей в олимпийский музей США в Колорадо-Спрингс для специальной выставки. Национальный олимпийский комитет они призвали активнее и публично защищать интересы фигуристов. На днях Чжоу и пара Книрим/Фрэйзер посетила телеканал USA Today, чтобы рассказать о «борьбе за медали».

Положительный пример — Байлз

С одной стороны, недовольство американских спортсменов можно понять — они действительно завоевали медали, которые им так и не показали. Звучит некоторым лукавством, что «ощущение появления на олимпийском подиуме невозможно воспроизвести». Во-первых, пьедестал был на катке после соревнований, во-вторых, мне довелось побывать на той церемонии без фигуристов, и катарсис вряд ли бы американцы испытали. Тем более стоя с серебром — золото передать им никак не могли. Пара сотен китайских студентов похлопали бы пластиковыми игрушками-пятернями, лишний раз послушали бы музыку в честь ОКР. Возможно, Чжоу просто поклонник Чайковского.

В течение года почти все американские фигуристы, тренеры и менеджеры высказались об этом деле — от Нэйтана Чена до Джонни Вейра. Особенно яркими были выступления бывшей американской фигуристки Эшли Вагнер, участницы Олимпиады в Сочи.

— В России настолько другим языком все это описывается. Я не думаю, что тамошние эксперты говорят просто так. Они реально верят, что это несправедливо, что мир хочет убрать их спортсменов. Мне кажется, это отлично иллюстрирует то, как по-разному воспринимается и освещается эта история во всем мире и внутри России.

Ситуация сложная и многослойная. И мы хотим подчеркнуть, что не говорим про конкретных спортсменов, а говорим о системе, которая нарушает саму этическую систему спорта, его дух. Я всю карьеру держалась подальше от выпечки с маком, потому что это в теории повышает твои шансы получить положительный тест на опиаты. Все так живут — ты должен чем-то жертвовать. Лекарства не подарят тебе талант, — говорила Вагнер.

Также она ставила в пример Симону Байлз, которая сделала себе терапевтическое исключение и могла соревноваться «законно».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В каком состоянии дело Валиевой?

Но с точки зрения юриспруденции вряд ли можно объявлять конечные результаты Олимпиады до конца рассмотрения дела. И пока вина Валиевой не доказана, она остается невиновной. А даже если мы согласимся, что РУСАДА уже вынесло свое решение по аннулированию результата Камилы на чемпионате страны, то конкретные меры только предстоит определить. Для этого есть Спортивный арбитражный суд. Если подобные акции помогут его как-то ускорить — пожалуйста, но в этом есть сомнения. В любом случае свободу самовыражения у американцев никто не отнимет.

Между тем конкретики по делу Валиевой очень мало, кроме дат слушаний в CAS. Дело действительно по разным причинам затянулось. Вчерашняя новость — определены судьи процесса (их по правилам трое), но их личности не раскрываются, чтобы «не нарушить целостность». При этом есть пример теннисистки Симоны Халеп, которая уже почти год как не может сдвинуться с мертвой точки в разбирательстве о своей положительной допинг-пробе. Румынка не в состоянии просто добиться рассмотрения своего кейса. Так что полтора года — далеко не предел.

Между тем, по нашей информации, дело Валиевой остается фактором или, если угодно, предлогом, из-за которого Международный союз конькобежцев неохотно возвращает наших на международную арену. Напомним, ISU оказался среди организаций, которые предпочли не соблюсти рекомендации МОК и отказались ослабить санкции в отношении России и Белоруссии. Так что и нашей стране было бы выгодно скорейшее завершение этого спора.