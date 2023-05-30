Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении

Депрессии нет, однако почти пять месяцев в больнице — тяжелое испытание.

По неофициальным данным, олимпийский чемпион в танцах на льду перенес очередное хирургическое вмешательство. В настоящее время у Романа Костомарова идет стадия заживления. Однако ему предстоит пережить еще одну манипуляцию. Зачем фигуристу потребовались возвращаться на операционный стол? И в каком состоянии он находится в текущее время?

Подготовка

Новые операции были необходимы Костомарову в ходе подготовки к протезированию. Известно, что уже прошло хирургическое вмешательство на ногах — и Роман перенес его успешно. Теперь ему предстоит пережить то же самое и на руках.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление», — сообщает источник ТАСС.

Ранее некоторые СМИ говорили о возможной выписке фигуристка в конце мая. Однако в настоящее время о сроках речи даже не идет, поскольку на процессы заживления после операций и дальнейшую подготовку к протезированию необходимо время.

Фото Соцсети

Настроение

Также некоторые источники писали о якобы имеющей место депрессии у олимпийского чемпиона. По данным Telegram-канала Shot, несмотря на регулярные занятия с психологом, сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей спортсмену пока не получается побороть. При этом в больнице фигуристу придется остаться как минимум до осени.

Источники ТАСС же данную информацию не подтверждают: да, у Костомарова бывают перепады настроения, но никакой депрессии у него нет. А предварительные сроки выписки еще даже не определены. «Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», — приводит ТАСС слова источника.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Боец

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал текущее состояние Романа Костомарова. Он отметил, что связывается с фигуристом раз в несколько дней и назвал его настоящим бойцом.

«Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам ее предоставит. С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе. Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана (жена), что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», — заявил Авербух ТАСС.

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Роман заболел еще до Нового года, но продолжал выступать в шоу и сильно запустил болезнь. Несмотря на усилия врачей, Костомаров оказался между жизнью и смертью. Кроме того, из-за длительного нахождения на ИВЛ развился сепсис, стали отмирать ткани конечностей, и фигуристу пришлось ампутировать обе ступни и кисти рук. Кроме того, по неофициальным данным, фигурист пережил инсульт.

Были подозрения, что также повреждены внутренние органы. Однако, судя по всему, худшее позади. 8 мая от имени фигуриста появилось сообщение в соцсетях, которое дало его поклонникам надежду на то, что Роман рано или поздно вернется к полноценной жизни.