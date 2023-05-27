Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Валиевой подарили копию золотой олимпийской медали. Похожие вручали Медведевой и Слуцкой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Фигуристка Камила Валиева получила золотую олимпийскую медаль от своего фаната
Камила Валиева получила золотую олимпийскую медаль от своего фаната.
Фото Соцсети
Фигуристка Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Зачем фигуристкам дарят копии наград?

Российская фигуристка Камила Валиева активно проводит межсезонье. Она уже побывала в ОАЭ и на Мальдивах, а на днях приехала в Южную Корею. И там ее ждал необычный подарок. Спортсменке вручили копию золотой олимпийской медали. Но стоить отметить, что 17-летняя фигуристка не первая, кому дарят подобный подарок. Кто и зачем дарит именитым спортсменкам копии наград?

Камила Валиева. «Как здесь, меня нигде не принимают в мире». Валиева встретила день рождения в родной Казани

Медаль для Валиевой

Поклонник Камилы уже давно мечтал о встрече с российской фигуристкой и готовил ей подарки. И он решил обратиться в один из фан-клубов спортсменки. А Камила как раз на днях приехала в Сеул. Как говорится, пазл сложился.

Впрочем, этот молодой человек был не единственным, кто хотел увидеться с фигуристкой. Но Валиева нашла время для встречи с ним и получила в подарок очень необычную вещь — копию олимпийской медали Пекина. Напомним, что Камила выиграла командный турнир Олимпиады-2022, но награждение до сих пор не состоялось из-за положительной допинг-пробы у спортсменки.

«Благодаря твоей помощи я встретил Камиллу. Спасибо искренне! Я действительно так счастлив, что встретил ее в Корее! Мы надеемся, что у Камиллы останутся хорошие воспоминания о Корее! Большое спасибо, что приехали в Корею! Моя поддержка будет продолжаться и в будущем! Я уважаю вас от всего сердца! Королева!» — написал молодой человек после встречи с Валиевой.

Камила Валиева и&nbsp;Елизавета Туктамышева. Где в новом сезоне можно увидеть Валиеву и Туктамышеву? Нашим фигуристам озвучили календарь-2023/24

Награда Медведевой

Российская фигуристка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Но золотая награда в копилке Евгении Медведевой все-таки имеется — пусть это копия, подаренная болельщиками.

О необычном подарке спортсменка рассказала в марте 2018 года в социальных сетях. Вместо олимпийских колец на копии награды изображены сердечки, над которыми написано «Рождена творить историю».

«Сегодня я получила свою третью олимпийскую медаль. Мои болельщики — лучшие в мире», — написала Медведева.

Евгения является двукратной чемпионкой мира и Европы. Но свой главный старт в карьере она выиграть не смогла — золото в Пхенчхане завоевала юная Алина Загитова. Развязка Олимпиады буквально расколола фигурное сообщество на два лагеря. А сама Медведева уже спустя годы говорила, что серебро изменило всю ее жизнь и сформировало как личность.

Евгения Медведева, Ирина Слуцкая, Каролина Костнер. Медведева, Слуцкая, Костнер. Кто еще из великих фигуристов не выигрывал Олимпиаду?

Золото Слуцкой

Одна из самых титулованных спортсменок в истории российского фигурного катания также не стала олимпийской чемпионкой. В 2002 году Ирина Слуцкая завоевала серебро на Играх в Солт-Лейк-Сити, но многие оказались не согласны с подобной развязкой соревнований.

В фигурном сообществе разразился настоящий международный скандал: специалисты жарко спорили, а Федерация фигурного катания на коньках России требовала выдать Ирине вторую золотую медаль. В итоге олимпийские чиновники отказали российской стороне. Но золото у Слуцкой все же появилось.

Его фигуристке подарил уральский политик Антон Баков: он лично вручил Слуцкой кустарную 700-граммовую копию золотой медали, которая, в отличие от олимпийской, была буквально сделана из золота.

«Кстати, а вы знали, что настоящие олимпийские медали сделаны не из золота? Олимпийская медаль победителя лишь на 1,2 процента состоит из золота, которое является ее покрытием. Внутри же самой награды — чистое серебро. А у меня была самая настоящая золотая медаль и народное признание, которое я очень ценю! По сей день я с улыбкой вспоминаю эти счастливые моменты и предпринимателя Антона Бакова», — так вспоминала о награде Ирина в социальных сетях в 2021 году.

Фигуристка Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Копии

Зачем же поклонники дарят своим любимицам ненастоящие награды? Так уж сложилось, что именно Олимпийские игры являются главным стартом в карьере фигуристов. Для многих просто попадание на соревнования уже является большим достижением.

А для тех, кто столько лет шел именно к олимпийскому золоту, победа на Играх становится ключевой целью. К сожалению, награда высшей пробы всего лишь одна. И нельзя отметить сразу нескольких спортсменок. Безусловно, иногда бывает так, что выигрывает тот, от кого этого не ждали.

Камила Валиева. РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве

Так было в карьере Ирины Слуцкой. Случилось это и с Евгенией Медведевой, от которой многие ждали победы на Олимпиаде. В судьбе Камилы Валиевой были другие факторы, которые на данный момент лишили ее заветного золота. И все эти фигуристки стали так называемыми чемпионками сердец. Именно поэтому они и получили соответствующие подарки от поклонников.

«Конечно же, мне было очень обидно, что все так случилось, ведь я боролась до последнего! И тогда предприниматель Антон Баков решил, что я — народная избранница, заказал и торжественно подарил мне золотую медаль (практически 1 кг чистого золота)», — рассказала Ирина Слуцкая.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Медведева
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
7
Читайте также
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен