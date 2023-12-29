Какие турниры по фигурному катанию состоятся в 2024 году? Организаторы удивят

От международного клубного турнира до битвы регионов — чего ждать в ближайшие три месяца.

Сезон «зима-весна» 2024-го станет активным с точки зрения международных и внутрироссийских турниров. В январе в Литве пройдет чемпионат Европы, на котором наверняка выиграют медали бывшие россияне, в марте в Монреале состоится чемпионат мира.

Но и в России первые несколько месяцев окажутся крайне насыщенными. Уже в конце января в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет второй чемпионат России по прыжкам, в феврале в формате соревнований по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших — финал «Гран-при», на котором будут соревноваться не только фигуристы, но и регионы. В марте — Кубок Первого канала и турнир шоу-программ «Русский вызов — 2», а недавно гендиректор федерации Александр Коган заявил о проведении международного клубного турнира.

«СЭ» рассказывает о предстоящих турнирах и новых форматах.

Регламент прыгнул вперед

Чемпионат России по прыжкам — первый в списке, и его уже снабдили необходимым (и публично показанным) регламентом. Прошлогодний командный турнир завершился спором о том, можно ли было в последнем раунде удваивать количество разыгрываемых очков. Сторона Евгения Плющенко говорила, что это изменение правил по ходу игры (и намекала на попытки помочь команде Этери Тутберидзе). Однако затем мне доводилось слышать, что удвоенные очки обсуждали на собрании перед турниром. В любом случае произошло недопонимание, и хорошо, что теперь все прописано в документе.

И по регламенту турнир должен выйти на загляденье. Организаторы учли шероховатости премьерного издания и много чего подкорректировали. Например:

— Разнообразили элементы в одиночном турнире — теперь его нельзя выиграть одним прыжком, как это сделал Григорий Федоров в прошлом году, делая четверные лутцы (и весьма спорные с точки зрения чистоты). Отдельные призовые будут за лучшие элементы.

— Добавлен личный турнир у пар, где они будут показывать прыжки, каскады, выбросы и подкруты. Стимулируются заходы на четверные элементы — лишней попыткой исполнения.

— Спортсмены будут участвовать в обоих турнирах — и личном, и командном, отдохнуть и подготовиться к одному не получится.

— Добавлена квалификация — по сути, заявиться может кто угодно, а в финальную пульку попадет 8 пар и по 16 одиночников и одиночниц.

— Четко регламентировано время исполнения всех элементов — около минуты. Получается, чемпионат будет напоминать проекты вроде «Суперниндзя», где участники проходят полосу препятствий на время. Если в график Первого канала еще и добавится плашка с обратным отсчетом, это добавит драмы и динамики.

— С другой стороны, в командном турнире теперь соревнуются не три, а две команды, и капитанами будут не тренеры, а фигуристы из числа участников. Это снижает накал соревнований — видно, что федерация и Первый канал все же хотят строить «чистый спорт», а не шоу. Противостояние Плющенко — Тутберидзе чревато скандалом, а в ситуации, когда «полуголые» вечеринки становятся вне закона, мало ли чего выйдет. Но оно точно привлекательнее с точки зрения зрелищности, даже чем Галлямов — Козловский. Либо фигуристам надо объяснить, что в комментариях можно быть жестче.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 19-21 января в Москве на «ЦСКА Арене». Билеты уже в продаже.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спартакиада

Спартакиада сильнейших сейчас сильно повысилась в статусе на фоне отмены для россиян международных соревнований. Соревнования пройдут 9-18 февраля в пяти регионах страны по 16 олимпийским видам спорта, от альпинизма до фигурного катания.

Фигуристы будут соревноваться в Магнитогорске 14-18 февраля — по 12 мужчин и женщин, 8 пар и 10 танцевальных дуэтов.

Из интересного — они будут представлять сборные регионов, то есть их медали и очки пойдут в общий зачет, и по логике, даже комбинезоны, в которых они будут ходить, должны быть брендированы под субъект Федерации.

Если интересно, чемпионат России закончился с таким раскладом по медалям регионов:

1. Санкт-Петербург (2-2-1)

2. Москва (2-1-1)

3. Самарская область (0-1-1)

4-5. Пермь (0-0-1)

4-5. Московская область (0-0-1)

Любопытно, что де-факто зачет должна была выиграть Москва, так как Бойкова/Козловский тренируются у Этери Тутберидзе, но записаны они в школе Тамары Москвиной, так как перешли вне трансферного окна. Также медаль Худайбердиевой/Базина напополам принадлежит Москве (ее представляет Лиза) и Тольятти (где с детства катался Егор).

Кубок Первого канала и международный клубный турнир

1-4 марта параллельно пройдут два турнира. Один из них — командный Кубок Первого канала, в котором звездных фигуристов делят на две условные команды (будет проходить четвертый раз).

Однако куда интереснее объявленный Александром Коганом международный клубный турнир. Он пройдет в Саранске в те же дни. Конкретики пока мало, наверняка стоит ждать второй эшелон российских фигуристов и белорусов, а вот рискнут ли пригласить (и рискнут ли доехать) китайцев и другие дружественные сборные — неизвестно. С одной стороны, ISU на такие идеи реагирует крайне болезненно, чуя утрату монополии. С другой — не раз слышал от фигуристов, что клубный формат и лиги могут спасти этот спорт, так как позволят проводить соревнования между реальными звездами, и не нужно будет терпеть первые разминки с болгарскими и ирландскими одиночницами с двойными прыжками.

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир шоу-программ

Пожалуй, самый удавшийся формат прошлого сезона, который даже повторяли в сетке Первого канала. Фигуристы (их было 24 — одиночники, пары, танцоры) показывают номера с реквизитом и де-факто без правил. Нет требований по прыжкам и элементам. Кроме того, на день на лед возвращаются (и реально соревнуются!) ветераны, уже закончившие со спортом. Ягудин, Маринин... Или Загитова, например.

Причем Алексей уже заявил, что будет защищать свой титул. Единственное, что вызвало бешенство у самих участников, — судейство. Судило жюри из звезд театра и моды, и кажется, они ориентировались на имена, а не номера. По крайней мере, разочарованы оценками были как минимум Медведева, Мозалев, Ветлугин, Траньков.

Но система ISU тут точно неприменима, а звездные судьи расширяют известность турнира. Возможно, 8-10 марта 2024-го стоит оставить формат, но доступнее объяснить приглашенным арбитрам правила.