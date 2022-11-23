23 ноября, 15:25
Футбольный агент Николай Пырнеу рассказал, что у главного тренера «Клужа» Дана Петреску не было предложений из России. 54-летний специалист работал в «Динамо» и «Кубани».
— У Дана все хорошо, он смотрит чемпионат мира, — приводит «РБ Спорт» слова Пырнеу. — На сегодняшний день из России по нему никто не обращался, не было вообще никаких разговоров, вообще ничего. Хотя Дан не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Россию. Что касается продолжения карьеры, пока непонятно. Сейчас Петреску является главным тренером «Клужа», с ним команда выиграла три чемпионата подряд.
— Не удивляет отсутствие интереса из России?
— Меня уже ничто не удивляет. Были предложения из Турции, но Дан просто не хочет ехать в этот чемпионат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования