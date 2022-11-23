Агент Петреску: «Было предложение из Турции, из России — вообще ничего»

Футбольный агент Николай Пырнеу рассказал, что у главного тренера «Клужа» Дана Петреску не было предложений из России. 54-летний специалист работал в «Динамо» и «Кубани».

— У Дана все хорошо, он смотрит чемпионат мира, — приводит «РБ Спорт» слова Пырнеу. — На сегодняшний день из России по нему никто не обращался, не было вообще никаких разговоров, вообще ничего. Хотя Дан не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Россию. Что касается продолжения карьеры, пока непонятно. Сейчас Петреску является главным тренером «Клужа», с ним команда выиграла три чемпионата подряд.

— Не удивляет отсутствие интереса из России?

— Меня уже ничто не удивляет. Были предложения из Турции, но Дан просто не хочет ехать в этот чемпионат.