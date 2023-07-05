Агуэро: «Лео Месси — лучший игрок»

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду за звание лучшего игрока года.

«Лео Месси — лучший, а после него Криштиану Роналду был лучшим игроком последних лет. Нелегко конкурировать на том же уровне, что и Месси. Они провели 10-11 лет, делив «Золотой мяч». Они боролись за то, чтобы быть номером один», — приводит Barca Universal слова Агуэро.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. На клубном уровне он выступал в Европе за «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону»