Нигматуллин: «В США соскучился по борщу и пельменям»

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, по чему соскучился больше всего в США.

«По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — приводит RT слова Нигматуллина.

Нигматуллин в 2022 году переехал в США, где сейчас играет в футбол его сын.