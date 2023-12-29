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Сегодня, 05:13

Нигматуллин: «После развода грустить и погружаться в депрессию — точно неправильно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как проживает непростой период после развода.

«Если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше. Стараюсь рассуждать философски. Одна дверь теперь закрылась, зато распахнулись другие. Грустить и погружаться в депрессию — точно неправильно. Хочу развиваться. Поставил перед собой кучу разных целей. Новый этап в жизни надо встретить во всеоружии и будучи счастливым человеком. Я мужчина в полном расцвете сил. Новая любовь придет. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни», — приводит RT слова Нигматуллина.

Руслан был женат на Елене с 1998 года. Вместе они воспитали 2 сыновей — Руслана и Марселя.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1252175-nigmatullin-razvod-zhelanie
Руслан Нигматуллин
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