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Кубок Африки

Сегодня, 11:06

Каманцев оценил возможность работы российских арбитров на Кубке африканских наций

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава департамента судейства Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном привлечении российских арбитров к матчам Кубка африканских наций.

«Могут ли наши арбитры поучаствовать в Кубке африканских наций? Это зависит от организаторов и текущей политической обстановки. Со своей стороны будем работать над тем, чтобы наши арбитры получали максимальное количество международной практики. Не в политических целях, а потому что когда арбитры работают на международных соревнованиях, они быстрее растут», — сказал Каманцев «СЭ».

Также глава департамента судейства рассказал, почему именно работа на международных турнирах помогает арбитрам развиваться.

«Здесь они работают с одними и теми же игроками и тренерами. А там ты сталкиваешься с нестандартными ситуациями. Это помогает расти. Мы будем работать над любой возможностью, чтобы наши судьи работали на международной арене. У нас нет задачи направлять их на тренировочные матчи по всему миру, но если будут какие-то статусные, официальные соревнования, где уровень матча будет помогать им расти, мы будем предпринимать усилия, чтобы они там работали», — добавил Каманцев.

Кубок африканских наций-2023 пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года. Турнир состоится в Кот-д'Ивуаре.

РФС
Павел Каманцев
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