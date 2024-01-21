Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 19:08

Сборная Марокко сыграла вничью с ДР Конго на Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборные Марокко и ДР Конго сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки — 1:1.

На 6-й минуте марокканцев вывел вперед Ашраф Хакими. Конголезцы отыгрались благодаря голу Силаса Катомпа Мвумпа на 76-й минуте.

На 41-й минуте форвард ДР Конго Седрик Бакамбу не реализовал пенальти. Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вышел в стартовом составе ДР Конго и был заменен на 52-й минуте.

Марокко (4 очка) лидирует в группе F после двух матчей. ДР Конго (2) занимает второе место в квартете.

Кубок Африки. Группа F
21 янв, 17:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Марокко
1:1
ДР Конго

Источник: Таблица Кубка Африки
Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Марокко по футболу
0
Читайте также
Михаэль Шумахер летом может впервые после травмы появиться на публике
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Сборная Туниса сыграла вничью с Мали в Кубке Африки