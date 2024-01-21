Сборная Марокко сыграла вничью с ДР Конго на Кубке Африки

Сборные Марокко и ДР Конго сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки — 1:1.

На 6-й минуте марокканцев вывел вперед Ашраф Хакими. Конголезцы отыгрались благодаря голу Силаса Катомпа Мвумпа на 76-й минуте.

На 41-й минуте форвард ДР Конго Седрик Бакамбу не реализовал пенальти. Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вышел в стартовом составе ДР Конго и был заменен на 52-й минуте.

Марокко (4 очка) лидирует в группе F после двух матчей. ДР Конго (2) занимает второе место в квартете.