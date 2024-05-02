«Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку непростого сезона «Спартака». Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

В мое время тренеры старались не менять победный состав. Видимо, сейчас многое изменилось

Сергей Рощин: — Насколько обоснованны разговоры о психологической усталости «Зенита», накопленной в постоянной борьбе за чемпионство, после поражений от «Рубина» и «Динамо»? Случалось ли вам в «Спартаке» оказываться в подобной ситуации?

— Начну со «Спартака». В мои тренерские времена задачи на сезон в нем даже не обсуждались, поскольку все — от капитана команды до водителя автобуса — знали: будем бороться только за первое место. Не думаю, что после пяти золотых сезонов в «Зените» обсуждали какие-то иные варианты.

Что касается психологической усталости, то это тема для кухонных разговоров. Поверьте, привыкнуть к победам невозможно! А добывать их — тяжкий труд и колоссальное напряжение. Если тренер чувствует, что кому-то из футболистов подобная жизнь стала приедаться, то от таких любителей жить вчерашним днем надо избавляться. По сегодняшнему «Зениту» такого не скажешь. С «Рубином» в нем не чувствовалось привычного победного заряда, чем соперник и воспользовался. Но дело здесь скорее не в психологии, а в потере физической формы — семь побед подряд просто так не даются. По настрою и тому, как питерцы двигались в игре с «Динамо», ведя борьбу с первой и до последней минуты, чувствовалось — они пришли в себя после осечки и готовы дать бой. А выход в стартовом составе Дугласа Сантоса, Артура и Педро дал понять, что чемпион прибыл в столицу только за победой. Два тайма он был предельно собран, больше контролировал мяч, много атаковал флангами. Но хозяева рационально и грамотно сыграли в обороне, сумев лишить пространства мобильных Вендела с Клаудиньо и забивного Кассьерру. Да еще не подкачал пару раз выручивший Шунин. Возможно, более справедливым итогом стала бы ничья, поскольку и на гол-то динамовцы особо не наиграли. Но в который раз выручил Тюкавин, подтвердив, что Семак не зря назвал «Динамо» еще одним претендентом на золото.

А пока вторая кряду неудача «Зенита» моментально подняла градус напряжения в РПЛ до предела. У чемпиона нет права на ошибку. Да и ничья «Краснодара» в Самаре, помешавшая «быкам» возглавить таблицу, подбросила дровишек в костер борьбы. Более щадящий финишный календарь «Краснодара» может стать той самой приманкой, на которую способны клюнуть любители азартных ставок на золотую гонку. Но у команды Семака есть одно очень важное преимущество — опыт борьбы за чемпионство. А это тот самый козырь в рукаве, который может все решить в его пользу.

Артем Слушаев: — В последних трех матчах «Спартак» выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с «Динамо» — задиристо и остро. В чем причина таких перепадов?

— Причины могут быть самыми разными — не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал. В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось. Думаю, не я один удивился, когда увидел, что «Динамо» вышло против «Спартака» без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над «Зенитом». Выпустил его Личка уже при счете 0:2.

Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная. А вот Слишкович, который поменял в «Спартаке» больше половины тех, кто начинал победный матч с «Локомотивом», с составом угадал. И победил. В этом матче «Спартак» был сильнее соперника во всех компонентах -в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. «Динамо» же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с «Зенитом». Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места. Подтверждение тому — первый гол, который Соболев забил головой из центра штрафной из-под наблюдавшего за этим Бальбуэны. А второй мяч «Спартак» добыл в контратаке, когда защитники, потеряв Соболева, позволили ему сделать скидку на Игнатова. «Динамо» пыталось переломить ход встречи, временами даже владело инициативой, но по-настоящему реальный момент забить был лишь у Смолова, не сумевшего переиграть уверенно действовавшего в этот вечер Селихова.

Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше!

Павел Кукуян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Думал, с ВАР будет больше порядка, а вышло наоборот

Олег Варенцов: — В недавнем интервью Егор Титов заявил, что болельщики будут довольны, если «Спартак» возглавит Андрей Тихонов, поскольку они верят в него и поддержат. Как относитесь к такому предложению?

— С большим энтузиазмом. Тихонов верой и правдой служил «Спартаку», был одним из его лидеров, признавался лучшим игроком чемпионата, выступал за сборную. Словом, уважаемый в футболе человек. Да и в тренерском деле не новичок — в «Спартаке» помогал Карпину, поработал в «Крыльях Советов», в Казахстане. Сейчас трудится в «Енисее». Вспоминаю Николая Петровича Старостина, который мечтал, чтобы в «Спартаке» было как можно больше своих воспитанников. И я его всегда в этом поддерживал.

Леонид Тюмин: — После матча «Урала» с «Крыльями» «СЭ» написал, что судья Кукуян ошибочно удалил игрока хозяев и без причин назначил в их ворота пенальти. Прав ли президент уральцев Григорий Иванов, возмутившийся назначению арбитра из Сочи? Ведь с командой из этого города «Урал» борется за выживание.

— Убежден, что Григорий Викторович прав на все 100 процентов! Я точно так же отреагировал бы на такое назначение. Никак не пойму, зачем господам из судейского комитета нужно идти на подобные эксперименты и лишний раз давать повод ставить под сомнение справедливость этих решений. У нас и так каждый второй матч заканчивается судейским скандалом.

Потом скажут, что коллегия признала решения Кукуяна верными. Что ж, это ее право. Но осадок-то остался — ведь игру обслуживал судья из города, чья команда была заинтересована в поражении хозяев. А значит, любая ошибка воспринималась как помощь «своим». Не ставлю под сомнение порядочность сочинского арбитра, но почему нельзя было назначить на эту игру нейтрального судью? Или их у нас по пальцам пересчитать? А может, проще было бы вернуться к назначению арбитров с помощью жеребьевки? Глядишь, и отпали бы все сомнения в репутации людей со свистком и причинах странных решений их начальников.

Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот. И почти каждый матч — это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

Денис Рагозин: — Департамент судейства обязал арбитров прикрывать на матчах свои татуировки, а судей ВАР — снимать ювелирные украшения. Как думаете, с чем связано подобное решение, и поможет ли оно улучшить качество судейства?

— Обратил внимание, что меня все чаще стали спрашивать о судейских делах. Значит, есть для этого повод. Поверьте, меня и самого многое здесь удивляет. Как и то, почему сами арбитры и их руководители стараются не отвечать на те вопросы, которые задаете вы, Денис. Признаюсь — некоторые ставят меня в тупик. Помнится, меня спрашивали, зачем российских судей проверяют на детекторе лжи и существует ли подобная практика где-то еще. Я смог лишь ответить, что это дикость, о которой я никогда прежде не слышал.

Что касается запрета на демонстрацию татуировок, то и здесь я в растерянности — ну, не знаю, что это принесет нашему судейскому корпусу. Не знаю! Хотя, если такое решение улучшит их работу, готов проголосовать даже за полное сведение ими этих художеств со своего тела! (Смеется.) Что поделаешь — искусство требует жертв.

А если серьезно, то мне хотелось бы больше с вами говорить о футболе, о нашем будущем в нем, о том, куда двигаться дальше. А не обсуждать, почему видеоассистентов, которых никто не видит, заставляют снимать еще и ювелирные украшения. Наверное, чтобы не завидовали друг другу и во время матча не отвлекались от экрана.

Мирослав Ромащенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клубы штрафуют за отказ игроков общаться с журналистами? Я на стороне футболистов

Константин Агаев: — На ваш взгляд, увольнение Мирослава Ромащенко в чем-то схоже с увольнением Владимира Ивича? С обоими тренерами расстались после поражений в Кубке России.

— Не думаю, что здесь есть какая-то связь. Скорее просто стечение обстоятельств. Ведь каждый уход тренера — следствие самых разных причин, о которых можно только догадываться. И главное в нашей работе только одно — результат. Ясно, что увольнение Ивича с ним не связано, поскольку на тот момент его «Краснодар» шел голова в голову с «Зенитом». Потому и пошли разговоры о различии взглядов на футбол между романтиком Галицким и практиком Ивичем. И проигрыш «Химкам» стал последней каплей терпения, ударив по самолюбию владельца клуба. А вот в истории с Ромащенко сработал эффект результата. Три поражения подряд от «Динамо», «Рубина», а также кубковое от «Оренбурга» стали поводом для расставания. Хотя я слышал, что Мирослав сам посчитал, что команда нуждается в переменах. И покинул ее после беседы с руководством клуба. Зная его характер, убежден, что на этот шаг он решился не от потери веры в себя, а как человек, который поступает в интересах команды. Такое случается.

Поверьте, знаю по себе: одинаковых тренерских уходов не бывает. И чаще всего это зависит не от тебя самого. Но каждое такое событие — урок. И очень важно, что из него ты сможешь извлечь на будущее.

Дмитрий Родин: — Как считаете, после ухода из «Ахмата» Ромащенко следует продолжить работу только в качестве главного тренера или стоит вернуться к роли помощника Черчесова, когда тот возглавит новую команду?

— Ваш вопрос стал продолжением темы, которую я уже затрагивал. Думаю, что даже за семь месяцев в «Ахмате» Ромащенко приобрел хороший опыт работы в новом качестве, успел почувствовать ее особенности. Не думаю, что эта история сломает его или посеет в нем сомнения. Он — мужик крепкий, самолюбивый. И наверняка захочет доказать: это был просто первый блин. Тем более у его «Ахмата» были очень качественные отрезки. Скажем, пять отобранных очков у «Спартака» при хорошей игре. Значит, есть от чего оттолкнуться. Наверняка определенное мнение о его работе уже сложилось, и он будет интересен тем, кто ищет молодого перспективного тренера. А уж как идеальный помощник Ромащенко проявил себя, поработав и в сборной, и в Европе со Станиславом Черчесовым. Так что успехов им и удачи в нашей непредсказуемой профессии!

Роман Голдин: — В начале июня запланирован матч легенд сборных Белоруссии и России. Вы уже несколько раз возглавляли нашу ветеранскую сборную. А как бы, Олег Иванович, отнеслись к проведению «Кубка Ностальгии» с участием сборных ветеранов бывших союзных республик?

— Прекрасная идея! Уверен, она и болельщикам понравится. К сожалению, мы так редко встречаемся... А когда удается, то это настоящий праздник. Не так давно на презентации новой формы сборной России встретил Толю Байдачного с супругой. Обнялись, поговорили, вспомнили былые времена. Сейчас вот, бог даст, в Минске на Матче легенд снова увидимся. Да и вообще, где бы я ни бывал — в Киргизии или Казахстане, — всегда с друзьями обсуждаем, что неплохо было бы такой ветеранский турнир провести. К примеру, у нас в «Спартаке» их проводят среди выпускников академии разных лет. А молоденькие мальчишки приходят поболеть и поучиться. И если РФС возьмется за проведение этого Кубка, да еще телевидение подключится, то это станет большим футбольным праздником. А ветераны — всегда в форме, только дайте им мяч!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марк Чудин: — Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик? Как было, например, с Дзюбой.

— Скажу сразу — здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование — мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному. Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове. Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.

Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители «жареных новостей», какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения. А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»?

Так что берегите тренеров и футболистов! Хуже не будет.

Виктор Дубцов: — В апреле «Кубань» покинул Вадим Евсеев, который до этого поработал в «Шиннике», «Амкаре», «Уфе», «Факеле»... И хотя не все всегда у него получалось, о нем говорили как об интересном и перспективном специалисте. Что бы вы посоветовали сейчас своему воспитаннику — взять паузу или продолжать искать себя в тренерском деле?

— Внимательно слежу за тем, как складывается тренерская судьба Вадима. И так же переживаю за него, как и за всех своих ребят. Увы, не у каждого из них все складывается так, как хотелось бы. Но, несмотря ни на что, все сумели доказать, что в новой профессии они люди не случайные, с характером и своими профессиональными взглядами. У Вадима это получилось. И уже все знают, что это прямой и честный человек, для которого важен каждый, с кем он работает. Отсюда и уважение игроков. А без этого в нашем деле ничего не добиться. Уверен, что уход из «Кубани» не заставит его опустить руки. А потому, поскольку я не сторонник больших пауз, прямо говорю ему: надо работать и идти дальше. Не сомневаюсь, что лучшие тренерские времена у Вадима Валентиновича впереди! А те, кто в мои слова поверит, точно не пожалеют.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»! Так же, как жил всегда мой большой друг, преданный клубу и футболу, недавно ушедший из жизни Валера Жиляев, который всегда был рядом. Светлая тебе память, Валерий Владимирович, и спасибо за все

По-прежнему ваш, Олег Романцев!