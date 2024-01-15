Онана не попал в заявку Камеруна на матч с Гвинеей в Кубке Африки

Cборная Камеруна объявила стартовый состав на матч Кубка Африки против Гвинеи.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не попал в заявку на эту игру. 14 января голкипер провел матч за манкунианцев в 21-м туре АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2), а после сразу отправился в расположение сборной Камеруна.

Сборная Камеруна: Ондоа, Кастелетто, Ву, Мукуди, Йонгва, Нтчам, Кемен, Ангисса, Магри, Токо Экамби,Нкуду.

Сборная Гвинеи: Коне, Конт, Диахаби, Жанвье, Силла, Мориба, Конате, Гилавоги, Камара, Камано, Байо.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.