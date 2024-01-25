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Кубок Африки

Сегодня, 01:07

Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
Болельщики сборной Мали.
Фото Reuters
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В среду, 24 января, состоялись заключительный матчи группового турнира Кубка африканских наций-2023. Таким образом, определились все участники плей-офф.

Из своих групп вышли сборные Камеруна, Сенегала, Анголы, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Марокко, Мали, ЮАР, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара.

Стадия плей-офф стартует 27 января. В первых матчах 1/8 финала сыграют Нигерия — Камерун и Ангола — Намибия.

Полностью пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Нигерия — Камерун;

Ангола — Намибия;

Кабо-Верде — Мавритания;

Марокко — ЮАР;

Мали — Буркина-Фасо;

Сенегал — Кот-д'Ивуар;

Египет — ДР Конго;

Экваториальная Гвинеия — Гвинея.

Футбол
Сборная Анголы по футболу
Сборная Гвинеи по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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