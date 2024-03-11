В Камеруне 62 игрока дисквалифицированы за фальсификацию данных о возрасте

Камерунская федерация футбола (FECAFOOT) дисквалифицировала 62 игрока из-за предоставления ложной информации о своем возрасте, сообщается на сайте организации.

В список вошел 17-летний хавбек Вильфрид Дуала, который попал в состав сборной на Кубке африканских наций. Ghanasoccernet утверждает, что некоторые футболисты занижали свой возраст более чем на 10 лет.

Ранее в соцсетях высмеяли фото Дуалы.

Сборная Камеруна дошла до 1/8 финала Кубка африканских наций-2023, уступив будущему финалисту Нигерии со счетом 0:2.