Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Таблицы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

Сегодня, 10:50

Файзуллаев не сыграет в финале Кубка Азии U-23. Он возвращается в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Федерация футбола Узбекистана сообщила, что полузащитник национальной команды и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение клуба.

«Еще один наш легионер отправляется в распоряжение клуба. Аббосбек Файзуллаев, внесший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии U-23, в соответствии с соглашением направляется в Москву для подготовки к следующим важным играм. УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру попасть в сборную для отбора на Олимпиаду», — написано в заявлении Федерации футбола Узбекистана.

29 апреля сборная Узбекистана с Файзуллаевым вышла в финал Кубка Азии U23 и завоевала путевку на Олимпиаду в Париже. Команда впервые в истории отправится на Игры.

В финале Кубка Азии U-23 Узбекистан сыграет с Японией. Матч пройдет 3 мая в Дохе.

Источник: Федерация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
5
Обсудить
Читайте также
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
Президент Белоруссии Лукашенко сделал заявление об участии спортсменов в Олимпиаде
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
«Мерзкий» Кузя реализовал буллит и попал на «Рейнджерс», а Ничушкин – лучший снайпер плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 1 мая
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Узбекистан победил Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал Кубка Азии U23