Скандал в белорусском футболе: «Шахтер» лишен чемпионства из-за договорных матчей

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Чемпион Белоруссии последних трех лет солигорский «Шахтер» попал в крупный скандал. Из Следственного комитета республики поступили сведения об организации клубом договорных матчей, а также финансовом стимулировании команд чемпионата. После этого было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям. По итогам проверки «Шахтер» был лишен чемпионского титула в сезоне-2022.
Наказаниям также подверглись минский «Энергетик-БГУ» и бобруйская «Белшина».
Ключевые решения АБФФ (Белоруссия федерация футбола):
По сообщениям белорусских СМИ, перераспределения медалей не будет — БАТЭ, занявший третье место в сезоне-2022, останется при своем. Также сообщается, что борисовский клуб выступит в Лиге чемпионов, так как «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» были лишены еврокубковых лицензий.
Бывший главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, работавший с командой с апреля по сентябрь 2022 года, в комментарии для «СЭ» признался, что шокирован происходящим.
«Могу сказать, положа руку на сердце: для меня это решение — шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому», — сказал Ташуев «СЭ».
Также Ташуев заявил, что не отдаст золотую медаль, завоеванную с клубом: «Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!»
С заявлением на своем официальном сайте выступил «Шахтер».
«Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтер», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации. После получения данных документов и всестороннего их изучения клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в сообщении клуба.
Пост в соцсетях «Энергетика-БГУ» был более эмоциональным.
«Друзья, не знаем, что тут можно говорить, но это, наверное, один из самых «черных» дней в истории команды. Но мы справимся с трудностями, будьте с нами, поддерживайте нас!» — написала пресс-служба минчан.