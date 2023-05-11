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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 22:15

Скандал в белорусском футболе: «Шахтер» лишен чемпионства из-за договорных матчей

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Радость футболистов «Шахтера» после чемпионства.
Фото ФК «Шахтер» (Солигорск)
Сергей Ташуев.
Фото ФК «Шахтер» (Солигорск)
Фото ФК «Энергетик-БГУ»
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К трем клубам были применены жесткие санкции.

Чемпион Белоруссии последних трех лет солигорский «Шахтер» попал в крупный скандал. Из Следственного комитета республики поступили сведения об организации клубом договорных матчей, а также финансовом стимулировании команд чемпионата. После этого было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям. По итогам проверки «Шахтер» был лишен чемпионского титула в сезоне-2022.

Игроки &laquo;Шахтера&raquo;. «С «Шахтером» надо было разбираться раньше». Грандиозный скандал в Белоруссии с договорными матчами

Наказаниям также подверглись минский «Энергетик-БГУ» и бобруйская «Белшина».

Ключевые решения АБФФ (Белоруссия федерация футбола):

  • «Шахтер» лишен золотых медалей сезона-2022, клуб получил штраф в 30 очков в текущем сезоне и 20 очков в следующем (вне зависимости от статуса дивизиона)
  • «Энергетик-БГУ» лишен серебряных медалей сезона-2022, минус 20 очков в текущем сезоне и минус 10 — в сезоне 2024 года
  • «Белшина» лишена 10 очков в текущем сезоне и пяти — в следующем
  • бывший спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус и экс-футболист «Белшины» Дмитрий Гомза объявлены в Белоруссии персонами non grata
  • куратор «Шахтера» и гостренер Анатолий Юревич дисквалифицирован на пять лет, директор солигорского клуба Александр Марченко — на четыре года
  • к ряду тренеров и футболистов наказанных клубов были применены дисквалификации от шести месяцев до четырех лет


По сообщениям белорусских СМИ, перераспределения медалей не будет — БАТЭ, занявший третье место в сезоне-2022, останется при своем. Также сообщается, что борисовский клуб выступит в Лиге чемпионов, так как «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» были лишены еврокубковых лицензий.

Сергей Ташуев.
ФК «Шахтер» (Солигорск)

Реакция

Бывший главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, работавший с командой с апреля по сентябрь 2022 года, в комментарии для «СЭ» признался, что шокирован происходящим.

«Могу сказать, положа руку на сердце: для меня это решение — шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому», — сказал Ташуев «СЭ».

Также Ташуев заявил, что не отдаст золотую медаль, завоеванную с клубом: «Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!»

С заявлением на своем официальном сайте выступил «Шахтер».

«Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтер», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации. После получения данных документов и всестороннего их изучения клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в сообщении клуба.

ФК «Энергетик-БГУ»

Пост в соцсетях «Энергетика-БГУ» был более эмоциональным.

«Друзья, не знаем, что тут можно говорить, но это, наверное, один из самых «черных» дней в истории команды. Но мы справимся с трудностями, будьте с нами, поддерживайте нас!» — написала пресс-служба минчан.

Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
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